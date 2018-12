Pes pokousal chlapce (13), který ho dráždil: Majitelka trestu unikne! Příbuzní nikoliv

V srpnu ve Snině kousl pes do tváře 13letého chlapce, který ho provokoval. Příbuzné oběti pak majitelku psa za trest zmlátily. Policisté nyní případ uzavřeli jako trestný čin ublížení na zdraví. Majitelka psa ale k překvapení příbuzných chlapce obviněna nebyla!

Letos v srpnu ve slovenské Snině skupina dětí obklopila psa, který čekal uvázaný před obchodem na svoji paničku. Děti nejdřív psa hladily, jenže pak ho začaly provokovat a štípat.

Zvíře bylo poměrně dlouho trpělivé, jenže pak už nevydrželo a jednoho z chlapců (13) kouslo do obličeje. Dítě naštěstí neutrpělo vážné zranění. Tři jeho dospělé příbuzné si pak počkaly na majitelku a brutálně ji zbily.

Děti z Chrastavy rozšlapaly štěňátko! Vánoční varování ochránců zvířat: Pes není dárek ani hračka

Policisté nejprve kousnutí psem klasifikovali jako přestupek proti veřejnému pořádku. Podle náčelníka sninských strážníků ale pes nemůže být označovaný jako problémový. „Pes, který byl k útoku vyprovokovaný nebo byl sám napadený a jen se bránil, není nebezpečný,“ řekl Ján Maškulik.

Video Pes pokousal chlapce (13), který ho dráždil. Jeho příbuzní pak zbili majitelku - TV JOJ 360p REKLAMA

Policisté řešili napadení majitelky psa jako samostatný případ. V tom došli k opačnému závěru. „Příbuzné pokousaného chlapce mlátily majitelku pěstmi do obličeje, tahaly ji za vlasy a poté, co poškozená spadla na zem, do ní kopaly a opakovaně ji bily pěstmi po těle,“ popsal mluvčí prešovských policistů Daniel Džobanik.

Muž z Chrudimska měl oběsit synova psa na oprátce: V hospodě se pak chvástal, že mu nic nehrozí

Napadená po útoku trpí zdravotními problémy, které podle svých slov předtím neměla. „Pořád mi slzí oči. Hlavně to pravé, takový problém jsem nikdy neměla,“ vysvětlila napadená Patricie.

Trojici agresorek policisté obvinili z trestného činu ublížení na zdraví. Nyní mají prostor pro to, aby se o případném trestu dohodly s prokurátorem. V takovém případě by musely před zahájením soudního řízení přijmout vinu a být ochotné přijmout trest. Pokud k dohodě nedojde, případ bude řešit soud. V takovém případě bude násilnicím hrozit vězení.