Muž z Chrudimska měl oběsit synova psa na oprátce: V hospodě se pak chvástal, že mu nic nehrozí

O otřesné smrti psa mluví obyvatelé Luže na Chrudimsku. Jeden z místních měl zvíře, které patřilo jeho synovi, oběsit na oprátce. O tom, že pes trpěl svědčí stav, v jakém ho našli. Tyran měl poté přijít do hospody a chvástat se, že za mučivou smrt psa mu nic nehrozí.

V lužské městské části Košumberk se teď nemluví o ničem jiném. Jeden z místních občanů měl ve vzteku totiž zabít psa - oběsil ho na oprátce na svém pozemku. Policie zabití psa potvrdila, bližší informace ale vzhledem k vyšetřování nechtějí podávat.

Bernský salašnický pes, který prý patřil synovi majitele, navíc neskutečně trpěl. "Umíral několik minut a tím, jak se bránil si rozerval tlapky až do krve," upozornil na Facebooku Damián.

Podobně celou věc Deníku okomentovala i Diana Šlechtová, která se stará o opuštěné a týrané psy. "Získala jsem pár informací od pána, který v obci bydlí a dotyčného vraha zná. Sdělil mi, že s ním nikdy nebyla normální domluva. Pes, který patřil jeho synovi, zde velmi často pobíhal. V poslední době měl prý muž vážnější problémy a tímto činem si s největší pravděpodobností chtěl vybít zlost na celý svět. Pejsek měl prý rozedrané tlapky, jak se bránil," popsala.

Shodně oni a Damián tvrdí, že muž, kterého označují za viníka, po činu odešel do hospody, kde se vychloubal, že mu za usmrcení zvířete nic nehrozí. "Chvástal se, že to policistům pěkně řekl a že z toho stejně nic nebude," dodala Šlechtová.