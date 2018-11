Střídavá péče u psů je stále častější, odborníci se bouří: Je to o chování majitelů, říká Mirka

Fenka plemene shiba-inu Šejmi je hvězdou blogu Život se shiba-inu. Její majitelka Mirka popisuje, jaké to je cestovat se psem, aktivně bojuje proti množírnám a o Šejmi napsala i knihu. Mirka se ale před časem rozešla s partnerem, a tak se domluvili, že Šejmi bude měsíc u Mirky a další měsíc u páníčka. Střídavá péče u mazlíčků je v poslední době velký trend, ve střídavé péči má svého psa s bývalým partnerem třeba i manželka Leoše Mareše Monika. Kynologové, veterináři a psí psychologové se ale jednomyslně shodují, že střídavá péče není pro psy vhodná. Čím mazlíčkům škodí?

Mirku a její Šejmi sledují na sociálních sítích tisíce lidí. Nedávno panička shiba-inu oznámila, že se rozešla s partnerem a dohodli se na střídavé péči, kdy Šejmi bude měsíc u Mirky a měsíc u páníčka.

„Mnoho lidí namítne, že je to dlouhá doba, ale u nás mám naopak pocit, že je ten delší čas ideální. Nedovedu si představit měnit si ji po týdnu, protože pak by měl pes v hlavě asi doopravdy zmatek,“ řekla Blesk Zprávám Mirka, podle které předání probíhá tak, že Šejmi „nového“ pána vždy dlouho vítá a s ocáskem nahoru ho následuje do jeho bytu. „V tu chvíli pro ni přestává „starý“ pán existovat - úplně ho ignoruje,“ doplňuje Mirka, která vede blog Život se shiba-inu.

Střídavá péče vede ke stresu psa

Psí koučka Kristýna Sedláková říká, že se střídavá péče mazlíčků stává trendem - a každému se ji snaží rozmluvit.

„Psovi jen dělají guláš v hlavě. Obzvláště když má ještě každý rozdílný styl výchovy. Pes potřebuje (stejně jako dítě) vědět, kam patří, kde je jeho domov. Na rozdíl od dítěte k tomu nepotřebuje dva, ale jednoho páníčka,“ uvedla pro Blesk Zprávy Sedláková.

„Střídavou péči bych nedoporučil, pro psa to znamená opakované přivykání novým podmínkám, novému prostředí a novým pravidlům. Každá taková situace může vyvolávat stres,“ říká i psí psycholog a kynolog Pavel Bradáč a dodal: „Ty případy, které se ke mně dostanou, obvykle končí problémovým chováním, které je způsobeno stresem psa.“

Problém je rozdílná výchova

„Střídání je špatné z několika důvodů. Protože má každý v domácnosti jiná pravidla, jiný styl výchovy, pes neví, na koho se upnout, a tak pak bývá méně poslušný,“ vysvětluje Sedláková.

„Pokud jeden rozmazluje a druhý psa driluje, může dojít u psa až ke zhroucení, agresi nebo jiným problémům. V každém případě to vždy psa stresuje,“ souhlasí s ní Bradáč.

Odborníci: Nevyřizujte si přes psa účty

Podle psí koučky by si pár, který si pořizuje psa, měl dopředu říci, kdo bude hlavní pán. „Samozřejmě by pak měl pejsek poslouchat oba - všechny v rodině,“ upřesnila Sedláková.

Pokud už ke střídavé péči dojde, měla by se dvojice dohodnout na stejných pravidlech, povelech a režimu.

„Pokud už to musí být, tak je třeba být maximálně konzistentní, dodržovat to, že v obou domácnostech má pes stejná pravidla. V žádném případě nedoporučuji si mezi sebou vyřizovat účty přes psa, který za to nemůže,“ radí veterinářka Martina Načeradská.

Mirka: Problém je přístup majitelů psa

Mirka věděla, že ji odborníci na střídavou péči nepochválí. Jako majitelka na to má ale jiný názor.

„Z mého pohledu tedy není problém střídavá péče, ale chování a přístup majitelů psa. Ve chvíli, kdy spolu lidé po rozchodu dokáží normálně komunikovat, nehádají se a vyzařuje z nich klid, je klidný i pes. Cítí totiž, že je vše v pořádku a že nastalé situace se nemusí bát,“ řekla Mirka, která u Šejmi viděla, že se necítila dobře ve chvíli, kdy měli s partnerem hlubokou krizi.

„Přiznávám, že je Šejmi po každé výměně den dva klidnější a přítulnější, ale nemám pocit, že by nějak výrazně trpěla. Naopak si myslím, že je ráda, že skončilo to období před rozchodem, které určitě pro její psychiku dobré nebylo,“ myslí si Mirka a dodává: „Za celou dobu jsme nezažili, že by pes nejedl, byl agresivní, kňoural nebo odmítal při předání opustit pána, u kterého byl daný měsíc.“

Mirka má dojem, střídavá péče Šejmince vyhovuje více, než kdyby přišla o jednoho ze svých pánů. „A zda se mýlím, to ukáže čas,“ uzavírá blogerka.