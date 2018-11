Dixi si vytrpěl peklo: Majitel ho týral a nakonec ho vyhodil v lomu. Pejsek konečně našel milující rodinu

Psí kříženec Dixi si za zhruba devět let, co je na světě, neprožil nic moc pěkného. Panička ho s sebou tahala jako kouli u nohy skrz své vztahy a ne všichni měli velkého psa rádi. Poslední z řady mužů psa nakonec odvezl do lomu na Tachovsku, kde ho nechal svému osudu. Jenže Dixiho našli dobří lidé a pomohli mu přežít. Před nedávnem dokonce našel i novou milující rodinu.