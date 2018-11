Pejskovi ve spánku zasekli sekeru do hlavy: Přežil a nový domov našel v Praze

Otřesný příběh s krásným koncem se v posledních dnech šíří po Facebooku. Psího křížence z Makedonie se někdo obzvláště surovým způsobem pokusil zbavit. Ve spánku mu zasekl sekyru do hlavy, jenže pes i s obří ráno žil a normálně fungoval. Ochránci zvířat mu zaplatili operaci a našli i nový domov. Mango, jak ho pojmenovali, bude žít v Praze.

Toulavého psa našli v makedonské Ochridu 8. října s obří krvácející ránou na hlavě. Ochránci zvířat ho podle popisu místních hledali několik hodin, nakonec se ale psíka podařilo odchytit a putoval rovnou na veterinu. Nevypadalo to s ním dobře.

Podle veterinářů byla rána skutečně hluboká a šance na přežití nebyly veliké - psovi prý někdo zasekl sekeru do hlavy, když spal! Po pachateli začali ochránci zvířat ihned pátrat - podali i trestní oznámení na neznámého pachatele a nabídly odměnu 200 euro za informace vedoucí k dopadení. Marně.

Mangovi, jak pejska pojmenovali, se mezitím začalo dařit lépe. Už po pár dnech začal chodit ven na procházky a teď už je úplně v pořádku a zcela bez následků. Pejskovi už od počátků rekonvalescence hledali nový domov na Slovensku. Přihlásila se jedna rodina, jenže později se Róbertovi, který celou akci zařizoval, přestali ozývat.

Inzerát s drastickými fotografiemi tedy sdílel na Facebooku, aby Mangovi našel co nejdřív nové páníčky. Během několika hodin už ho měl - Mango se bude stěhovat do Prahy. "Věřím, že půjde do dobré rodinky a čeká ho spokojený život," napsal.

Příspěvek, který stále koluje po sociálních sítích, už má více jak 3200 sdílení a stovky komentářů. Většina z nich lituje němou tvář a nadává na člověka, který mu ublížil. "Hlava mi to nebere. Doufám, že se to tomu dotyčnýmu vrátí i s úroky," napsala paní Ivana.