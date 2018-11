Pes na Hané přinesl z křoví lidskou nohu: Mohlo by jít o pohřešovaného mladíka z Ivanovic

Svého páníčka pořádně vyděsil pes na Hané - na procházce z křoví u říčky totiž přinesl lidskou nohu. Přivolaní policisté prohledali okolí a našli další části lidského těla ve značném stádiu rozkladu. Případ by mohl souviset s tehdy sedmadvacetiletým Vladimírem, který zmizel v dubnu 2015.

Policisté prohledávali okolí říčky Hané mezi obcemi Němčice nad Hanou a Vrchoslavice minulý pátek a sobotu. Z pravidelné procházky zde totiž pes přinesl páníčkovi lidskou nohu. "Vím o tom. Jsou toho plné Němčice a okolí. Jednomu místnímu občanovi přinesl jeho pes lidskou kost obutou do ponožky," řekla Deníku exstarostka Němčic Ivana Dvořáková.

Během pátrací akce policisté nalezli i další části lidského těla ve značném stádiu rozkladu. Spekuluje se, že oběť se utopila. "Máme hlášený nález lidského těla. U těla byla nařízena soudní pitva a totožnost osoby, stejně jako další okolnosti její smrti, dále šetříme," informoval Deník František Kořínek, mluvčí prostějovské policie.

Nález těla by mohl souviset s více jak tři roky starým případem. 5. dubna 2015 totiž v Ivanovicích na Hané zmizel teprve sedmadvacetiletý Vladimír. „Měl odejít v neděli kolem šesté hodiny večer na procházku se dvěma psy. Ti se vrátili ještě téhož dne v noci, ovšem bez majitele. Ihned po oznámení policisté začali pátrat v okolí a prověřili případná místa, kde by se mohl nacházet. Do akce nasadili i vrtulník," uvedla tehdy vyškovská policejní mluvčí Alice Musilová.

Mladíka se do dnešního dne nepodařilo najít ani přes rozsáhlé pátrací akce, kterých se kromě policistů účastnili i potápěči a psovodi.