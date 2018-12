Zdeněk před 25 lety týral a bil manželku i nezletilé dcery, teď přišel trest

Byl to tyran a despota, který před čtvrtstoletím psychicky i fyzicky týral svou manželku a dvě nezletilé dcery. Nyní se po 25 letech Krajský soud v Hradci Králové zasadil o spravedlnost. Zdeněk Š. se k činům částečně doznal. Jeho exmanželka vše kvůli strachu nahlásila až rok poté, co se s mužem rozvedla.

Soudce Zdeňkovi uložil souhrnný trest v délce 4 let a úhrnný trest v délce 7 let. Rozsudek zatím není pravomocný, obhájce i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na odvolání. Podle soudu se Zdeněk dopustil trestných činů týrání svěřené osoby a ublížení na zdraví, za což mu soud spojil trest i s předešlými soudními verdikty z let 2013 a 2014 za poškození cizí věci, vyhrožování vůči úřední osobě a vydírání.

Nyní si má odpykat 4 roky ve vězení s ostrahou. Souhrnný trest se ukládá, když například některý ze souběžných trestných činů vyjde najevo až později, a soudy už ve věci částečně rozhodly. Podle obžaloby muž týral dvě nezletilé dcery a manželku v domě na Hradecku od roku 1993. Za to by si měl nejenom odpykat trest vězení, ale zaplatit jim každé finanční odškodnění ve výši 400 tisíc korun.

„Tahal dceru a ženy za vlasy, vyhrožoval plynovou pistolí a psychicky je týral. Jedna z dcer se kvůli němu pokusila skokem z mostu o sebevraždu,“ řekla státní zástupkyně Lucie Žabková. Obžalovaný měl nezletilou dceru Janu několikrát týdně napadat. „Musela mu sloužit, shodil ji ze schodů nebo ji svlékal. Házel po ní předměty, nadával jí do krav, kur*v a debilů,“ stojí ve spisu podle webu iDnes.cz.

Žalobkyně prohlásila, že k týrání docházelo dalších minimálně deset let. Svou ženu Zdeněk údajně ve stejné době ponižoval na veřejnosti, několikrát ji udeřil, házel po ní příbory nebo ji mlátil přes nohy gumovým kabelem. Dceru donutil k podnikatelskému úvěru na 300 tisíc korun. Jeho exmanželka i dcery trpí dodnes posttraumatickou stresovou poruchou. Při čtení obžaloby se Zdeněk rozplakal a řekl, že se částečně cítí být vinen a všeho lituje.

„Já také neměl lehké dětství. Když mi zemřel otec, vychovával mě bratr s matkou. Doma jsem fungoval jako sluha, musel jsem klečet na hrachu. Maminka vždycky říkala, že je těžké porodit jednoho syna blbého a druhého chytrého. Já byl ten blbý,“ prohlásil obžalovaný. Svou řeč uzavřel tím, že si jeho dcera pokus o sebevraždu přibarvila.

