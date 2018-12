Malý Adrianek (tehdy 4 měsíce) zůstal jednou ráno doma s otcem Vlastimilem M. (22). A to bylo naposledy, kdy byl zdravým dítětem. Otec z něj totiž udělal doživotního invalidu! Rozzuřilo ho, že chlapeček plakal, a začal ho mučit! Soud ho potrestal osmi lety vězení.

Matka Ester G. (21) odešla nakupovat dárky dva dny před Štědrým dnem 2016. V péči partnera Vlastimila nechala Adriana, který se ale hned po jejím odchodu rozplakal. Neurotický otec měl Adriana popadnout, třepat s ním a dusit ho. Dítě přežilo jen díky včasnému zásahu záchranářů.

„Byl to křik, jako když podřezávají kůzlata,“ řekl u soudu bývalý soused z ubytovny v Karviné Jakub. „Hudba se zesilovala, pak najednou pláč utichl,“ vzpomínal na osudný den.

Adrian má po nelidském bití těžce poškozený mozek. Za to jeho otci soud „napařil“ osm let. Ten se k ohavnému zločinu nepřiznal a proti trestu se odvolal.

Byl jak hadrová panenka

„Ten malý kluk vypadal jak hadrová panenka. Co mě šokovalo už při příjezdu, ležel na desce recepce ubytovny, kde se větralo, každý tam chodil. Modrý byl a studený. Zahřáli jsme jej a okysličili a odvezli na dětskou jipku,“ popisoval situaci tehdy zasahující lékař rychlé záchranné služby.

Za těžké ublížení na zdraví vlastního malého syna napařil soud Vlastimilovi 8 let. Karel Janeček, Blesk

Soud rozhodoval i na základě znaleckých posudků, které nechal vypracovat. I proto trvalo obvinění a následné potrestání Vlastimila tak dlouho. Čekalo se, do jaké míry je malý Adrianek postižený. Znalci se vyjadřovali i k psychické kondici Vlastimila.

Potvrdili, že je v kritických situacích nevyváženou osobností. „Je u něj patrné prudší střídání emocí a výkyvy nálad, s nimiž si neumí poradit,“ popsala povahu otce tyrana znalkyně Helena Khulová. Podle ní se cítí Vlastimil v životě nepochopený.

Lituji, to je ale vše

Vlastimil podle rozsudku tělíčkem mohutně třásl a dusil jej lůžkovinami. On sám nejprve tvrdil, že už přišel do obýváku po 10 minutách, kdy ho nechal bez dozoru, a to už prý Adrianek nedýchal a byl celý modrý. Pak výpověď změnil.

„Lehl jsem si k němu a zřejmě jsem jej nešťastnou náhodou zalehl. Kdybych to mohl vrátit, zpět, tak bych to vrátil. Bohužel, nejsem kouzelník. Lituji toho, to je asi tak vše,“ komentoval dění okolo rozsudku a ještě v soudní síni se odvolal.

„V osudný den byl vystaven syn nestandardnímu zacházení vlastním otcem. Bránit se mohl pouze křikem,“ konstatoval však žalobce David Bartoš.

Věřím, že to udělal!

Vlastimilovou partnerkou a matkou jeho tří dětí (10 měsíců, 2 a 3 roky) je Ester G. (21). „Odešla jsem ráno na nákup, mezitím malého odvezla sanitka. Já víc nevím. V nevinu svého teď už bývalého přítele nevěřím. Ublížil mu, ať už úmyslně, nebo ne. Kluk je doživotní mrzák,“ řekla.