Matka držela dceru 2 roky v kufru auta: V servisu ji našli minuty před smrtí

Rosa Maria Da Cruz, matka tří dětí, otěhotněla se svým čtvrtým dítětem. Těhotenství však skrývala před svou rodinou a holčičku, které dala jméno Seréne, porodila tajně a skrývala ji před okolním světem v kufru svého auta! Existenci děvčátka se jí podařilo tajit neuvěřitelné dva roky.

Holčička žila mezi výkaly a hračkami v kufru auta. Vydává jen zvuky, krkavčí matku soudí

V roce 2013 však Rosa vyrazila k automechanikovi Denisovi Latourovi a Seréne nechala zavřenou v kufru. Před mechanikem odmítla kufr otevřít a podle informací Mirroru mu neustále opakovala, aby do něj hlavně nekoukal. Opravář však slyšel škrábání. Bál se, že by tam mohlo být zavřené zvíře, a tak kufr otevřel. Zůstal stát jako opařený.

V kufru našel malou viditelně nemocnou holčičku, kterou dělilo od smrti jen málo. „Objevil jsem malou holčičku na dně kufru, nahou v shnilém dětském koši. Musel jsem popojít od auta, tak strašně to v kufru smrdělo,“ řekl pro France TV Info a dodal, že tam byly poházené dětské hračky. „Záchranáři nám řekli, že kdybychom jí ten kufr neotevřeli, byla by mrtvá do půl hodiny,“ řekl Denisův kolega Guillaume Iguacel.

Když byla Seréne předána do rukou lékařů, Denis šel k vozu policie, kde seděla Rosa. „Víte, dnes večer jsme zachránili život vaší dceři,“ řekl podle Express.co.uk. Rosa mu prý jen chladně odpověděla: „Děkuji vám, pane.“ Iguacel uvedl, že se celý večer chovala, jako by se nic nestalo. „Kouřila cigaretu, vypadala klidně, nebyla rozčílená, nic,“ řekl.

Seréne je nyní již sedm let. Nyní je holčička v pěstounské péči a daří se jí dobře. „Chodí, lítá po přírodě, jezdí na kole,“ uvedl zdroj pro agenturu AFP a dodal, že si nese z minulosti řadu problémů. „Když se s ní pokoušíte mluvit, neregistruje vás. Vydává zvyky, ale nemluví.“

Rosa je obžalovaná z opakovaného násilí vůči nezletilé osobě a ze způsobení doživotního postižení a hrozí jí až dvacet let za mřížemi. Do vazby byl vzat i její manžel, ovšem proti němu bylo později vyšetřování zastaveno. Tvrdil totiž, že o existenci svého čtvrtého dítěte vůbec nevěděl.