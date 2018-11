Děsivé odhalení v domě hrůzy: Žena chovala 162 psů. V domě našli 44 mrtvých štěňat

Policisté z amerického státu New Jersey našli na zahradě „chovatelky“ Donny Roberts 162 zubožených psů. Ještě horší nález učinili v jejím domě. Žena totiž v mrazácích poschovávala 44 mrtvých zvířat.

Děsivý nález udělali ochránci zvířat v doprovodu policistů v domě chovatelky psů Donny Roberts (65) z amerického New Jersey. Žena v mrazicích boxech po celém domě uložila těla 44 mrtvých psů, většinou štěňat. Některé z nich tam měla prý i sedm let!

Roberts chovala dalších 162 psů v otřesných podmínkách. Je možné považovat za zázrak fakt, že jen čtyři z nich byli v kritickém stavu. Ti museli být okamžitě veterinárně ošetřeni. Ostatní pejsci putovali do útulků. Šedesátnici zadrželi policisté a nyní čelí obvinění z týrání zvířat.

Strážci zákona do domu hrůzy vyrazili na základě udání. Na místě zjistili, že bylo oprávněné, protože psi žili ve skutečně otřesných podmínkách.

„Okolnosti nálezu mrtvých psů v mrazicích boxech se vyšetřují. Podmínky, v jakých musela zvířata žít, byly skutečně otřesné,“ řekl médiím policista Patrick Callahan.

„Dočista jsem na ně zapomněla, byla ve sklepě v mrazáku, to chovatelé dělají, když pes zemře. Zapomněla jsem na ně. Narodila se mrtvá, nezabila jsem je. Dělají z komára velblouda,“ okomentovala zadržená žena děsivý nález a postěžovala si na jednání policie.

Roberts tvrdila listu New York Post, že se svým přítelem, který před rokem zemřel, chtěla mrtvé psy poslat na pitvu do Alabamy, ale prostě na to zapomněla. Obžalovaná žena tvrdí, že je nevinná a obviněním z týrání se hodlá bránit soudně.