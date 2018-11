Veterinář (89) mučil psy! Neuvěřitelně trýznivým způsobem jich zabil až 200

Anglický veterinář John Hendrie Smith (89) uspal až 200 psů velice bolestivým způsobem. Píchal jim totiž smrtící injekci přímo do srdce bez podání sedativ! Zvířata tak před smrtí trpěla v agónii.

Královská veterinární komora, která dohlíží na činnost zvěrolékařů ve Velké Británii, vznesla obvinění na stařičkého veterináře Johna Hendrie Smithe. Uzavřela tak vyšetřování stížnosti, kterou na něj podal muž kvůli způsobu, jakým Smith loni v lednu uspal jeho psa Bouncera.

John Hendrie Smith přijel do domu Darrena Stevensona, aby uspal německého ovčáka Bouncera. Pejsek už byl starý a nemocný, Darren tedy jeho trápení nechtěl prodlužovat. To ale nevěděl, jakého zvěrolékaře to zavolal. John Smith veterinární praxi provozuje od roku 1953 a za tu dobu pravděpodobně vůbec nezměnil své postupy.

Pejska vyděsil ohňostroj k smrti: Zemřel na infarkt schoulený pod terasou

Podle veterinární komory se Smith na místo dostavil bez vhodného vybavení a zvířeti svým jednáním způsobil nesnesitelnou bolest. Smith nerespektoval předpisy a Bouncerovi místo nasazení náhubku svázal tlamu řemenem a pak zvířeti píchl smrtící injekci přímo do srdce, aniž by mu podal sedativa! Bouncer umíral dlouhé minuty v agónii.

„Bylo to příšerné. Vydával zvuk, jaký jsem nikdy žádného psa vydat neslyšela,“ řekla Darrenova přítelkyně Rachael. Bouncera si pár pořídil, aby hlídal jejich domov a děti. A podle Rachael byl nejen skvělým hlídačem, ale také skvělým společníkem a právoplatným členem rodiny.

„Byl jako člověk. Poslouchal rozkazy, rozuměl vám a poznal, když se s dětmi dělo něco špatného, vždycky na to upozornil,“ podělila se o vzpomínku na milovaného psa.

Našli ji na pokraji smrti svázanou drátem pod mostem: Fenka Elizabeth už má nový domov

Komora Smithe obvinila z několikanásobného porušení předpisů. Veterinář na místo přijel nedostatečně vybaven, eutanazii provedl pro zvíře trýznivým způsobem a jeho majitele předem nespravil o možných rizicích daného postupu. Smith se přiznal, že podobným způsobem ze světa sprovodil kolem 200 psů! Nyní to naštěstí vypadá, že se 65letá kariéra děsivého veterináře chýlí ke konci.