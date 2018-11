Řadu dětí v Česku trápí drsná šikana. Jsou nešťastné a chtějí pryč ze země

Polovina českých dětí není šťastná a ráda by odešla do ciziny. Každé desáté se pak setkalo s trestným činem jako je krádež, domácí násilí, šikana, ale i znásilnění. Vyplynulo to z devítiletého výzkumu UNICEF, který mimo jiné ukázal, že nejhůře se mají děti ze sociálně slabších skupin - kvůli chudobě totiž bývají často terčem posměšků a ústrků od spolužáků.