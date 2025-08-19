Otřesné týrání na Lounsku: Podvyživený pejsek měl svázané tělo stahovacími páskami
Zbídačeného psa se stahovacími páskami na čumáku a svázanýma předníma nohama zachránila všímavá žena v Podbořanském Rohozci na Lounsku. Zvíře slyšela kňučet, pak zvuky ustaly a žena zalarmovala policisty. Ti našli podvyživené zvíře, které mělo od svázání na těle otevřené rány. Hafana si převzal pracovník útulku a zajistil mu péči. Majiteli hrozí až tříletý trest.
V neděli odpoledne přijali policisté v obci Podbořanský Rohozec na Lounsku oznámení o možném týrání psa. Na místo ihned vyrazila hlídka a ihned zahájila úkony trestního řízení pro spáchání trestného činu týrání zvířete.
„Dle našich informací byl oznamovatelkou nalezen čtyřnohý mazlíček v podvyživeném stavu se stahovacími páskami na čumáku a na svázaných předních končetinách. Ty mu měly způsobit zjevně hluboké a otevřené rány,“ uvedl na webu policejní mluvčí Jakub Mareš.
Zbídačeného psa se ujal pověřený pracovník lounského útulku, který si převzal zvíře do péče. V případě prokázání viny hrozí majiteli až tříletý trest odnětí svobody.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.