Děsivé detaily útoku na fenku Chilli: Pachatel přítelkyni tvrdil, že ho zvíře napadlo

Policii náhodný kolemjdoucí nahlásil, že našel těžce poraněného psa přivázaného ke stromu v lese v České Kamenici na Děčínsku. Na místě policisté objevili fenku křížence stafordšírského bulteriéra, která měla proříznuté hrdlo. Byla přivázaná ke stromu a vedle ní byla vykopaná jáma. Díky rychlé reakci policie a okamžitému převozu k veterináři fenka přežila.

Podezření okamžitě padlo na dvacetiletého majitele psa. Z vyšetřování vyplynulo, že muž šel venčit své dva psy se svou přítelkyní. Během procházky se od sebe na chvilku oddělili. „Když se muž nevracel, šla ho žena hledat a nalezla ho na lesní cestě celého zakrváceného. Na její dotaz, kde je pes, odpověděl, že ho napadl, a proto ho musel zabít,“ napsala policie na webu.

Podle veterináře byla rána na psím krku tak hluboká, že vzduch cirkuloval skrz ní, místo tlamy a nosu. „Zranění navíc znemožňovalo polykání i přijímání vody, která by odtékala otvorem v krku. Fenka se nacházela ve stavu extrémního šokového stresu a byla značně oslabena v důsledku velké ztráty krve,“ popsali policisté hrůzný stav zvířete. Fenka by bez včasného zásahu zvěrolékaře nepochybně zemřela a to za nepředstavitelných muk.

Vůči mladíkovi zahájila policie trestní stíhání kvůli trestnému činu týrání zvířete. Původně mu hrozily maximálně tři roky ve vězení, po přihlédnutí ke zprávě od veterináře však čin překlasifikovali a trestní sazbu zvedli na 2 až 6 let. Poslali také žádost o vzetí muže do vazby, o které se rozhodne během sobotního odpoledne.