O psy se stará už několik desítek let. S takovým případem týrání se ale ještě Ája Černá ze spolku Dočasky.cz ještě nesetkala. V Lužicích na Hodonínsku muž zatloukl dvojicí boxerů do bedny! Bez jídla, vody a jakékoliv cesty úniku.

O špatném zacházení se zvířaty se Černá dozvěděla ještě v době, kdy rodina bydlela v sousedních Mikulčicích. „Odebrali jsme tam hladová štěňata. Majitelé sice přiznali, že mají ještě dva dospělé psy Olafa a Bizie, ale dušovali se, že žádnou pomoc nepotřebují, svá zvířata milují a je o ně dobře postaráno,“ uvedla Černá.



Zoufalé štěkání

Když však viděla, v jakém stavu štěňata jsou, nedalo jí to a za rodinou se znovu vydala. Ta se mezitím přestěhovala do sousedních Lužic. To, co spatřila, ji totálně vyděsilo. Olaf a Bizie zběsile štěkali a snažili se zoufale dostat z bedny, z níž ovšem nebylo úniku.

Černá se vydala na radnici a v doprovodu starosty a strážníků šla psům na pomoc. „Byli v bedně přibližně metr na metr. Neměli tam vodu, ani jídlo. Bouda neměla žádná dvířka, jejich majitel prostě odvrtal několik vrutů a pak sundal prkno,“ popsala stav Černá.



Vyhladovělí na kost

Psi byli totálně vyhladovělí. „Doslova vylétli z boudy a pustili se do misky granulí. Oba byli velmi vystrašení. Jejich majitel neměl kloudnou odpověď na otázky, proč vypadají jak živé kostry,“ pokračovala Černá.

Nyní jsou jak pes Olaf i fenka Bizie v její péči. „Pomalu je oba rozkrmujeme, opakovaně odčervíme a absolvují veterinární kolečko. Když poprvé položili packy na půdu Psího ostrova, bylo vidět, že si nabyté svobody užívají. Olaf je klidnější, ještě se rozkoukává, ale bude z něj príma rodinný pes. Bizie vypadala jako neřízená střela a velká ochránkyně rodiny, práce s ní bude náročnější, ale jistě brzy pochopí pravidla,“ je přesvědčena Černá.

Majitelům za obzvláště trýznivé týrání hrozí rok až pět let vězení.

VIDEO: Otřesné týrání psů v Praze 16.



Video Video se připravuje ... Otřesné týrání psů v Praze 16. Policie ČR