Nemocného retrívra Mika převzal spolek Dočasky De De. Potřebuje péči 24 hodin denně

Desetitisíce korun vydala za léčbu svého zlatého retrívra Mika (7 měsíců) Eva Humlová z Kladna. V době, kdy už byla zoufalá, protože jeho stav se nelepšil a peněz ubývalo, nabídly pomocnou ruku Blesk tlapky a spolek Dočasky De De. Ten si nakonec Mika po dohodě s majitelkou převzal do své péče.

Mike, kterého si Eva Humlová koupila od chovatele Libora Zuba z Nýřan, trpí vážnými zažívacími potížemi. Podle majitelky zvracel a měl krvavé průjmy. Následná histologie pak potvrdila autoimunitní onemocnění.

Mike je milý pes, který ale potřebuje neustálou 24hodinnovou péči | Jana Ulrichová

Pomohl spolek

Reportérky Blesk tlapek propojily chovatelku se spolkem Dočasky De De, který Mikovi zařídil přijetí na pražské Veterinární klinice IVET. „Absolvoval tam podrobná vyšetření, kontroly a byla mu nastavena léčba. Pro majitelku, která navíc chodila do práce, to znamenalo 24hodinou péči, což pro ni bylo náročné nejen časově, ale i psychicky. Po dlouhé úvaze se proto rozhodla svěřit Mika do naší péče,“ řekla zástupkyně spolku Dočasky De De Alžběta Poláková Šmídová, která má nyní Mikea u sebe v Hradištku.

Mike je u Alžběty Polákové Šmídové spokojený | Jana Ulrichová

Už se jen doléčuje

Mike se u ní teď s problémy se zažívacím traktem doléčuje a zároveň prochází i socializací. „Tou v minulosti nemohl projít právě proto, že mu často nebylo dobře. Nemohl si užívat život tak, jak by od štěněčího věku měl,“ řekla Alžběta s tím, že nyní Mike ale všechno zdárně dohání a užívá si psí společnosti ostatních jejich svěřenců, zachráněné fenky Holly, psa cane corso Destroye a bandoga Thora. Objevil už i kouzlo hraček, o které se teď s nimi s radostí přetahuje.

Sbírka na faktury

Léčba Mikea je běh na dlouhou trať. I když už je mnohem živější, veselejší a jeho stav je momentálně stabilizovaný, stále potřebuje 24hodinovou péči. Blesk tlapky proto spolu s původní majitelkou vypsaly na Mikeovu léčbu sbírku na portálu Donio. Z vybraných peněz budou spolku Dočasky De De proplaceny faktury za veterinu.

Mike si teď užívá společnosti jiných psů | Jana Ulrichová

Kontrola veterinářů

Mike pochází z chovatelské stanice Libora Zuba z Nýřan, který chová psy pod německou kynologickou organizací. Eva Humlová je už druhou nespokojenou majitelkou, která se na Blesk tlapky obrátila s tím, že má od tohoto chovatele nemocného psa. Podala proto Krajské veterinární správě podnět ke kontrole tohoto chovu. Výsledky zatím nejsou k dispozici.