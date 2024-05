Štěně z Nýřan trpí krvavými průjmy. Nemoc rodinu ruinuje, vrátit ho ale nechce. Pomůžete?

Paní Eva z Kladna chtěla pro sebe a dcerku zlatého retrívra s průkazem původu. Odpověděla proto na inzerát chovatele Libora Zuba z Nýřan, který chová psy různých ras pod německou organizací. Štěně, které si vybrala, mělo v dokladech jméno Brett, pojmenovali ho ale Mike. Zaplatila za něj 15 000 korun. Pejsek měl ale od počátku problémy s trávením, zvracel a měl krvavé průjmy.

Eva Humlová s Mikem | Jana Ulrichová

Onemocnění střev

Histologické vyšetření ukázalo, že pejsek má autoimuntní onemocnění IBD, tedy nespecifický zánět střev, podobný jako je u lidí Crohnova nemoc. Diety nestačily, a tak dnes 7měsíční Mike skončil na kortikoidních lécích. Dostává také antibiotika a drahou veterinární dietu. Částka, kterou za to vydala, se už vyšplhala na desetitisíce korun. „Chci, aby měl Mike co nejlepší stravu, jsem ale s dcerou sama, platím hypotéku, takže je to pro mě poslední dobou velmi náročné,“ řekla majitelka psa.

Mike je milý a hodný, onemocnění střev ho ale velmi trápí | Jana Ulrichová

Vrátit ho nechtějí

Hned poté, co se ukázalo, že je pejsek nemocný, se paní Eva obrátila na chovatele. Nepochodila ale. „Řekl mi, že jsem nasadila špatné granule, pak, že problémy zavinila naše veterinářka, a nakonec si mě zablokoval. Když jsem mu zavolala z jiného telefonu, řekl mi, ať psa vrátím, že mi vrátí peníze,“ popsala. „To je nemyslitelné, Mike už je členem rodiny,“ dodala s tím, že podala podnět na kontrolu chovu Krajské veterinární správě a je připravena dát i trestní oznámení.

Pomůžeme Mikemu?

Reportérky Blesk tlapek se rozhodly paní Evě pomoci. Spojily se se spolkem Dočasky De De, jehož zakladatelka Dita Pullmannová domluvila Mikemu vyšetření na pražské veterinární klinice IVET. Zájemci, kteří by na toto vyšetření a následnou léčbu Mikeho chtěli přispět, mohou poslat libovolnou částku prostřednictvím platformy Donio.

Neúplný průkaz

Libor Zub chová psy pod německou kynologickou organizací. Reportérkám Blesk tlapek řekl, že v tom nevidí problém, protože je to legální, po své chovatelské stanci tvořené několika ohradami v zahrádkářské kolonii je provedl, bavit se ale o svém chovu nechtěl. Německé organizace přitom chovy a odchované jedince nekontrolují, nikdo je nevidí fyzicky, průkazy původu zasílají korespondenčně. Paní Evu navíc zarazilo, že v průkazu původu, který dostala, je vyplněno jen jméno matky, jejích rodičů, tedy Mikeho prarodičů z matčiny strany, rodokmen ale chybí.