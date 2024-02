Moonu vytáhli z kotce a porodila osm štěňat. Psy zachráněné z Tupadel sužují problémy, i kvůli křížení

V pořádku nebyla ani fenka Moona, která ještě ten den, kdy odjela do dočasné péče spolku Pes nejvěrnější přítel, porodila osm štěňat. „Byla hodně podvyživená, měla zanícené uši, byla zablešená a nebyla odčervená. Štěňátka jsou naštěstí zdravá, krásně se o ně stará,“ řekla Zuzana Černovská, která má fenku s potomky u sebe doma. Dodala, že Moona byla zpočátku nedůvěřivá, až druhý den si přišla pro pomazlení. „Sblížila se s námi, dovolí nám se štěňaty manipulovat,“ řekla Zuzana.

Moona v den, kdy odjela do dočasné péče, porodila osm štěnat | Jana Ulrichová

Týdny léčby

Moona je zesláblá, zadní nohy jí zatím zrazují. „Bude to tím, že měla málo pohybu, protože byla zavřená v kotci. Trénujeme, aby se jí nohy osvalily a získala sílu,“ řekla dočaskářka s tím, že kvůli zaníceným uším, které je třeba léčit, fenka navíc špatně slyší. Do adopce bude moci Moona, která je podle dočaskářky jinak velmi milá, nekonfliktní, odejít až po vyléčení, osamostatnění štěňat a kastraci, což potrvá ještě několik týdnů.

Stará zlomenina

Blesk tlapky navštívily i fenku Rinťu, která z Tupadel odjela jako první. Měla zraněnou nohu, ukázalo se, že v ní má starou komplikovanou zlomeninu. Jak k ní přišla, nebyla původní majitelka sto říci. „Dostala na pět týdnů antibiotika, pak se uvidí. Pořád je ve hře amputace, pak doktor ale řekl, že se jí pokusí nohu zachránit,“ řekla Nikol Šálená, která se o Rinťu stará. Rinťa by teď měla být hlavně v klidu. „Je to pětiměsíční štěně, takže je to opravdu těžký úkol. Docela se nám to ale daří, hlavně cvičíme, zaměstnáváme ji psychicky, aby byla na operaci připravena,“ dodala.

Rinťa je velmi hodná a mazlivá | Jana Ulrichová

Všechno platí z účtů

Ostatní psi z Tupadel našli dočasné domovy ve spolku Dočasky De De a v útulku Dogsy. V Dočaskách se ujali štěňat, v Dogsech přijali dospělé psy. „Na to, v čem žili, jsou na to kupodivu docela dobře. Jeden pejsek nemá sestouplé varle, to se ale může stát i u papírového psa, a jeden má podrážděnou oční rohovku, zřejmě po nějakém škrábnutí,“ řekla zakladatelka útulku Dogsy Veronika Slavíková. Veškerou péči o odebrané psy platí spolky Pes nejvěrnější přítel, Dočasky De De a Dogsy ze svých transparentních účtů. Zájemci, kteří by jim chtěli přispět, najdou čísla účtů na jejich webových a facebookových stránkách.