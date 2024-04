Štěně od chovatele mělo plíseň, peníze vrátil až po hrozbě policií. Soused zaútočil na reportérky Blesk tlapek

Dcera paní Petry toužila po zlatém retrívrovi, vyhlédly si ho na jednom z inzertních portálů. „Jely jsme si pro něj přímo k chovateli do Nýřan. Má tam v zahrádkářské kolonii výběhy, kde chová více ras,“ popsala. Ke štěněti jménem Debbie dostaly od chovatele německý průkaz původu. „Vysvětloval nám, že chová pod německou organizací, dal nám průkaz původu a očkovací průkaz,“ popsala.

Petra Vávrová už má nové štěně jménem Dixie | Jana Ulrichová

Plíseň na kůži

Hned druhý den šly s fenkou k veterinářce, která ji prohlédla. „Řekla, že to není zlatý retrívr. Navíc zjistila, že má na kůži plíseň,“ řekla paní Petra. Dodala, že veterinářce se nezdál ani věk štěněte, zdálo se jí být mladší, než bylo udávaných 9 týdnů, podvyživené a nelíbily se jí ani škrty v očkovacím průkazu. Chovatel navíc paní Petře nedal ani kupní smlouvu. „Doporučila jsem paní, aby štěně vrátila,“ potvrdila veterinářka Blesk tlapkám.

Toto štěně paní Petra vrátila | archiv Petry Vávrové

Štěně vrátila

Paní Petra znovu kontaktovala chovatele, který si nakonec vzal štěně zpět. Závěry veterinářky ale zpochybňoval. „Stál před naším autem a chtěl, abychom jeli k jeho veterinářce, aby zkontrolovala, jestli jsme se štěnětem něco neudělaly,“ popsala. Navíc místo 15 000 vrátil jen 14 000 korun. „Až když jsem pohrozila trestním oznámením, poslal mi na účet zbývající tisícikorunu,“ popsala Petra, která dnes už má jiného pejska, Dixie.

Chrstl benzín

Blesk tlapky kontaktovaly i chovatele Libora Zuba. Rozjely se za ním do zahrádkářské kolonie na okraji Nýřan, zastihly tam ale jen jeho souseda, který ohrady se psy zřejmě hlídal. Konfrontace s ním byla dramatická. I když redaktorky byly pouze na cestě, muž je vulgárně napadal, z kanystru na ně chrstl benzín a nakonec na ně zavolal policisty. S hlídkou na místo dorazil i chovatel psů.

Soused z vedlejšího pozemku chrstl na reportérky benzín za kanystru | Kateřina Lang

Vše v pořádku

Libor Zub, který chová retrívry, americké a staroanglické buldoky, bernské salašnické psy a další plemena, připustil, že to, co paní Petra popsala, se stalo. Podle něj ale chyba byla na její straně, v její neznalosti. Štěně, které jí prodal, bylo dle něj v pořádku, mělo v pořádku i průkaz původu a očkovací průkaz. "Nevím, o co paní jde. Chtěla štěně vrátit, a tak jsem jí vrátil peníze. Chovám pod německým klubem, veškeré dokumenty ke zvířatům mám v pořádku," hájil se. Reportérky přesto podaly na Krajskou veterinární správu podnět ke kontrole.

Libor Zub chová i staroanglické buldoky | Jana Ulrichová

Legální, ale …

Chov v Česku pod německým klubem je legální. Rozdíl tu ale je, a nemalý. Průkaz původu by měla vydat mezinárodní organizace FCI, Fédération Cynologique Internationale, což je světová kynologická organizace sdružující 83 členských států a evidující 338 plemen. V Česku ji zaštiťuje Českomoravská kynologická unie. Podle její mluvčí Vladimíry Tiché podléhá chov v rámci Unie určitým pravidlům. „Ta se vztahují k plemeni jako takovému, k jedincům využívaným v chovu a také ke zdravotnímu stavu psů využívaných v chovu,“ uvedla s tím, že u organizací, jako je německá UCI, jsou pravidla jiná, nedochází ke kontrolám v chovu. Znamená to, že nikdo nekontroluje, jak zvířata vypadají a kde žijí. Doklady včetně průkazu původu dostávají chovatelé korespondenčně.

Ve výbězích byli retrívři | Jana Ulrichová

Víte, že ….

… při pořizování psa s průkazem původu je dobré zjistit, pod jakým klubem je chov provozovaný a ujistit se, že spadá pod kontrolu Českomoravské kynologické unie. Jinak se může stát, že vám z údajného retrívra vyroste Pučálkovic Amina, která bude mít navíc zdravotní problémy.