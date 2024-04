Popy jako zázrakem přežil kočičí mor. Potíže s pohybem mu nevadí, najde domov?

Popy je odrostlé kotě, které do útulku coby nalezence z popelnice přivezla městská policie. Záhy se ukázalo, že je kocourek nemocný. „Měl panleukopénii, které se také říká kočičí mor. Je to velmi zákeřná nemoc s vysokou, až 98procentní úmrtností,“ řekla vedoucí útulku Anežka Formanová.

Popy s vedoucí útulku Anežkou Formanovou | Jana Ulrichová

Zlepšuje se

Popy přežil, neobešlo se to ale bez následků. „Má problémy s koordinací pohybu. Nemoc zasáhla nervové centrum, takže není schopen normálního pohybu. Bojuje ale, co mu síly stačí. Je na něm vidět, jak se zlepšuje. Když k nám přišel, jen se kymácel ze strany na stranu. Teď už chodí, hraje si, všechno ho zajímá,“ popsala vedoucí.

Nemoc způsobila, že Popyho zrazují nožky. Přesto ho život baví, všechno ho zajímá, všechno prozkoumává | Jana Ulrichová

Roste, přibírá

Prognóza je podle vedoucí útulku nejistá. „Jsou to spíše dohady. Samozřejmě nečekáme, že se dožije úplně vysokého věku. Zároveň ale vidíme, jak krásně roste, jak přibírá, že nemá žádné další zdravotní komplikace, takže věříme, že se dožije hezkého věku,“ řekla s tím, že nebere ani žádné léky. Jediné, co dostává, jsou CBD kapky. „Je to rostlinný preparát, který mu pomáhá uklidňovat nervovou soustavu. Díky nim je schopný se pohybovat se klidněji,“ vysvětlila.

Jen uvnitř

Popy je kocourek, který bude muset kvůli svému handicapu žít jen v bytě nebo uvnitř domu. „Pustit ho jen tak ven nelze, potřebuje bezpečné prostředí a dostatek prostoru. Není vhodný ani do malého bytu, kde je hodně nábytku,“ řekla Anežka. Dodala, že navzdory svému postižení je kocourek schopný dojít si na záchod, s hygienou nemá problém. Pro někoho může být výhodou, že není schopen vyskočit vysoko, takže se budoucí majitelé nemusí bát, že by jim lezl po nábytku a houpal se na záclonách. Kocourek se hodí do rodiny, kde jsou už starší, rozumnější děti. „Pokud budou vědět, jak se k němu chovat, nebude to žádný problém,“ dodala vedoucí.

V útulku věří, že Popy najde nový domov | Jana Ulrichová

Chtějí také domov

V současné době čekají v chrudimském útulku na adopci dvě kočicky a dva kocourci. Kromě Popyho je to 7letý Bufík, který žil u popelnic. „Je velmi mazlivý a hodný. Lidé, kteří si ho vezmou, mohou očekávat příval lásky z jeho strany,“ řekla Anežka s tím, že kromě nich mají ještě od loňského července v útulku i dvě kočičky, které mají FIP pozitivní test. V novém domově proto musí být jen jako kočičí jedináčci, na lidi není FIP, tedy infekční peritonitida, přenosná, adopce proto není třeba se obávat.

Popy je velký bojovník, život nevzdává | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Popyho nebo některé jiné útulkové kočičky ujmout, mohou kontaktovat útulek telefonicky na číslech 734 796 370 a 734 796 371, písemně na e-mail utulek@spchrudim.cz nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách útulku.