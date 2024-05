Čtenáři zaplatili Mikeovi léčbu. Peníze se na Donio sešly za jediný den!

Zlatý retrívr Mike (7 měsíců), kterého si Eva Humlová koupila od chovatele Libora Zuba z Nýřan, trpí od chvíle, co si ho přivezla, vážnými zažívacími potížemi, zvrací a má krvavý průjem. Histologie ukázala autoimunitní onemocnění, kvůli kterému bere kortikoidy a musí dostávat drahou veterinární dietu. Rodinu to finančně vyčerpalo.

Eva Humlová s Mikem na Veterinární klinice IVET v Praze | Jana Ulrichová

Pomohl spolek

Blesk tlapky se proto spojily se spolkem Dočasky De De, které pro Mika zajistil na veterinární klinice IVET komplexní vyšetření včetně sona. Veterinářka poté, co Mika prohlédla, navrhla snížení dávky kortikoidů, a doporučila pokračovat ve speciální dietě na zažívání. „Necháme mu udělat ještě dodatečná podrobná vyšetření, včetně vyšetření stolice, aby se zjistilo, jestli není příčina průjmů infekční,“ řekla zakladatelka spolku Dočasky De De Dita Pullmannová. „Teď je stabilizovaný, uvidíme, jak to bude do budoucna,“ dodala.

Dostali naději

Vyšetření na klinice IVET dalo naději i paní Evě. „Dopadlo to pro nás vlastně dobře. Doufám, že se nám podaří vychytat stravu tak, aby Mike mohl začít prospívat a dokonce by se mohl časem zbavit i léků,“ řekla. „Děkuji Dočaskám De De, že toto vyšetření zařídily, děkuji klinice IVET a Blesk tlapkám, za to, že vše zorganizovaly. Nejvíce chci ale poděkovat všem, kteří přispěli na Doniu. Díky nim budeme moci faktury za vyšetření a následnou léčbu, které zatím uhradil spolek, proplatit,“ dodala s tím, že Mikovi tak dali šanci na spokojený život.

Mike na klinice podstoupil důkladné vyšetření včetně sona | Jana Ulrichová

Peníze i pro útulky

Díky čtenářům Blesku se potřebnou částku 30 000 korun podařilo vybrat za jediný den. Peníze navíc budou převedeny na sbírku Blesku, jejímiž patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený. Bude za ně ve spolupráci se společností Marp nakoupeno krmení pro útulky a zvířecí spolky.

Dita Pullmannová předala paní Evě léky, které spolek do doby, než budou k dispozici peníze ze sbírky, uhradil, stejně jako celé vyšetření | Jana Ulrichová

Neúplný průkaz

Mike pochází z chovatelské stanice Libora Zuba z Nýřan, který chová psy pod německou kynologickou organizací. Reportérkám Blesk tlapek řekl, že v tom nevidí problém, protože je to legální, víc se s nimi bavit nechtěl. Německé organizace přitom chovy a odchované jedince nekontrolují, nikdo je nevidí fyzicky, průkazy původu zasílají korespondenčně. Průkaz původu, který paní Eva dostala, je navíc neúplný, u matky Mika chybí rodokmen.