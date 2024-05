Váhy

Odpoutejte se od všech nepříjemných profesních zmatků a soustřeďte se. Zapomeňte na to, co bylo minulý týden a dívejte se do budoucnosti. Nebuďte však slepí k tomu, co se děje na pracovišti. Udělejte si radost a kupte si věc, po níž jste toužili.