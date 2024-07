Obříka Thora se zbavili. Ve spolku Dočasky De De dohání, co v minulosti zameškal a vyhlíží domov

Nezvladatelnost a stěhování, to byly záminky, pod kterými se původní majitelé pokoušeli zbavit bandoga Thora (1,5). Možná jim přerost přes hlavu, možná je jen přestal bavit. V péči spolku Dočasky De De teď dohání, co původní majitelé zanedbali a vyhlíží už i nový domov.

Padesátikilogramového Thora se ujala zkušená dočaskářka spolku Alžběta Poláková Šmídová, která ho na základě darovací smlouvy převzala od původní majitelky. Jejich první společná cesta vedla na veterinární kliniku, protože Thor na tom nebyl vůbec dobře. „Zapáchal, byl na kost vyhublý, kulhal na přední nohy a měl přerostlé drápy. Chybělo mu i základní očkování,“ uvedla Alžběta, která má nyní Thora u sebe v Hradištku.

Thor s dočaskářkou Alžbětou Polákovou Šmídovou | Jana Ulrichová

Bandog z pralesa

Mohutné zvíře po příchodu do dočasné péče nic neznalo. „Nechodil na procházky, nechodil mezi lidi ani mezi ostatní psy. Venčil se za zahrádkou u řadového domku na plácku o velikosti dvorečku. Protože nic neznal, začala jsem mu říkat bandog z pralesa,“ řekla Alžběta, která teď Thora připravuje na odchod do nové rodiny. Není to jednoduché, protože Thor je dominantní a potřebuje pevnou ruku. „Je potřeba mu ukázat všechny situace, které ho mohou potkat. Musí zvládat cestování, ruch města, chodím s ním do restaurace, mezi psy do parku, a všude koriguji to, jak se chová,“ popsala.

Rodinný pes

Podle dočaskářky bude Thor v budoucnu úžasný rodinný pes a skvělý hlídač. Miluje totiž svoji rodinu bez ohledu na to, kolik členů má. „Co se týká budoucího domova, nebude mít žádná omezení. Jeho majitel bude muset být jen vyrovnaný, zkušený a bude ho muset dál dobře vést. Myslím si, že bude vhodný i k větším, rozumným dětem,“ řekla Alžběta s tím, že Thor navíc vychází dobře s fenkami a snese dokonce i s kočky.

Thor je 50 kilogramový obřík | Jana Ulrichová

Trvalý domov

Do nového domova půjde Thor očkovaný a také kastrovaný, aby na něm v budoucnu nebylo možné množit. Budoucí majitele budou zástupci spolku vybírat velmi odpovědně tak, aby se po čase nestal opět nechtěným. Zájemci, kteří se domnívají, že právě oni jsou schopni Thora zvládnout a nabídnout mu ten pravý, trvalý domov, mohou kontaktovat přímo dočaskářku Alžbětu telefonicky na čísle 602 323 143.