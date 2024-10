Kačenky zraněné při pádu se majitelé vzdali. Léčbu zaplatil spolek, milá fenka teď vyhlíží nový domov

Kačenku (9) celou zakrvácenou přivezli na veterinární kliniku její majitelé poté, co vypadla z 2. patra. Když se dozvěděli, jak vážně je zraněná a kolik bude léčba stát, nechali ji tam. Naštěstí se jí ujal spolek Dočasky De De, který jí převzal do své péče a zaplatil náročné operace.

Kačenka sice pád z osmimetrové výšky přežila, utrpěla ale poranění pánve, měla vykloubený kyčel a zraněnou čelist. Zranění pánve se lékaři snažili řešit napřed speciálním úvazem, který měl kyčel vrátit zpět do jamky.

Kačenka s Alžbětou Polákovou Šmídovou | Jana Ulrichová

Nohu ukotvili

Rentgen ale ukázal, že se to nepodařilo. „Musela proto podstoupit náročnou operaci,“ řekla Alžběta Poláková Šmídová, která má nyní Kačenku u sebe v Hradištku. „V kyčelní jamce a v kyčelním kloubu má speciální kotvu, která nohu drží. Má před sebou ještě dlouhý klidový režim, všichni ale doufáme, že pak bude její nožička plně hybná,“ dodala.

Pooperační rána se Kačence krásně hojí | Jana Ulrichová

Náročná péče

Tím ale trable, s nimiž se statečná fenka musela potýkat, neskončily. Dostala navíc otevřený zánět dělohy, kvůli kterému musela podstoupit další operaci. Péče o Kačenku byla velmi náročná. „Převazy byly hotové martýrium. Noha se úvazy musela držet u těla ve speciální poloze. Když jsme se zbavili obvazů, přišel zánět. Jezdily jsme na infúze na kliniku, kde jsme trávili čtyři až pět hodin na kapačkách,“ popsala Alžběta s tím, že teď už se naštěstí ze všeho zotavuje, brzy se proto bude moci poohlížet po novém domově. Její léčba vyšla na téměř 80 000 korun, už proto jí bude spolek nové majitele vybírat velmi pečlivě.

Milá, srdečná

I když je Kačenka kříženec údajně bull plemene s cane corso nebo brazilskou filou, její povaha tomu neodpovídá. „Je velmi milá, srdečná, učenlivá. Je to pes pro kohokoli, kdo je zodpovědný, aby se neopakovalo to, co jí postihlo,“ řekla Alžběta. „Může k pejskům, sama bych ji k pejskovi doporučovala, protože přítomnost zvířat má ráda, nemá problém ani s kočkami. Hodí se i k dětem,“ dodala.

Kačenka je milá a přátelská | Jana Ulrichová

Pro zkušené

Kačenka je velmi hodná a vyrovnaná, budoucí majitel by měl ale znát potřeby velkých plemen a měl by mít s nimi už nějaké zkušenosti. Zájemci, kteří by se Kačenky chtěli ujmout a dát jí milující domov, mohou kontaktovat přímo dočaskářku Alžbětu telefonicky na čísle 602 323 143.

Kačenka je hezká kříženka | Jana Ulrichová

S Martou a Markem

Chcete pomoci týraným a opuštěným zvířatům a nevíte, jak na to? Můžete přispět do sbírky pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio. Peníze z této sbírky přetaví společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk tlapek společně se zástupci společnosti osobně rozváží do útulků. Společnost Pučálka ke krmivu za 50 000 korun vždy přidá další v hodnotě 35 000 korun. Šest set kilogramů kvalitních granulí a konzerv už díky tomu dostaly spolek Pes nejvěrnější přítel a útulek v Klatovech, kam je odvezl osobně Marek Ztracený, a také povodněmi postižené spolky v Ostravě a Albrechticích, a další budou následovat. Sbírku najdete ZDE.