Při povodni přišla o vše, voda spláchla útulek i byt. Kočky se topily, krysy pištěly, popsala Anna

Povodeň přišla podle slov Aničky plíživě. „Stáli jsme se sousedy na ulici a říkali jsme si: ‚Už je to dobré, už se to zastavilo.‘ A pak najednou žuch a už jsme utíkali. Šlo to strašně rychle nahoru,“ popsala okamžik, kdy voda vtrhla do jejich ulice, do jejich domů.

Mazlíky v nouzi povodeň velmi zasáhla. | Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC

Hrozná noc

Anička stihla utéct do patra na půdu, kde přečkala několik dní se dvěma psy, kočkami a papoušky. Bez elektřiny, bez pitné vody, bez jídla. Jak dlouho tam byla, říct nedokáže. „Nejhorší byla první noc. Kočky se topily, běhaly po střechách, snažila jsem se k nim dostat, ale nedosáhla jsem na ně,“ řekla. „A krysy, tady bylo najednou tolik krys. A jak pištěly, to bylo strašné,“ dodala.

Provozovatelka útulku Anička Měrková přišla o vše, voda zničila azyl i její domov. | Jana Ulrichová

Jen holé zdi

Evakuaci, kterou jí nabízeli hasiči projíždějící kolem na člunech, odmítla. Nechtěla opustit svá zvířata, a to přesto, že měla, jak sama přiznává, strach. „Dívala jsem se na zahradu a říkala jsem si, co mi to připlavalo. Kde mám židle? V čem bude Hugo spát? Frodíkovi odplaval domeček,“ vylíčila. Viděla i, jak voda vyvrátila všechny dveře včetně protipožárních, prohnala se domem a odnáší její majetek, zařízení bytu i vybavení útulku. „Zachránila jsem jen matrace a rošty z postele, ty jsem stihla vynést do patra, všechno ostatní odešlo,“ řekla se zoufalstvím v hlase s tím, že i oblečení, které má na sobě, je darované. „Přinesla mi ho naše veterinářka,“ řekla.

Nevzdá to

I když jí zůstaly jen holé zdi, nevzdává se. „Když voda opadla a já viděla tu spoušť, řekla jsem si: Končím, zavírám, tohle nedám. Mám ale kolem sebe hodné lidi, kteří mi pomáhají a povzbuzují mě. Zařekla jsem se proto, že to nevzdám,“ uvedla. Blesk tlapky se rozhodly jí alespoň částečně ulevit, a proto jí pro zvířata, o která se stará a má je nyní v dočasných péčích, přivezly 300 kilogramů krmiva Marp a chovatelské potřeby od společnosti Pučálka.

Blesk tlapky přivezly pomoc za peníze ze sbírky Mazlíkům v nouzi. | Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC

Co potřebuje

Anička toho ale samozřejmě potřebuje mnohem víc. „Vlastně všechno, nemám nic. Plynový sporák, ledničku, pračku, sušičku, myčku, pro psy plastové pelechy. Nemám ani žádný nábytek. Hlavně bych teď ale potřebovala ruce, silné ruce, které by mi přišly pomoc oškrábat zdi, nahodit je a vymalovat. Je tady hodně práce na vnitřních úpravách, statik řekl, že jedna příčka musí pryč,“ popsala. Zájemci, kteří by chtěli Aničce pomoci, aby mohla znovu bydlet a pomáhat dál opuštěným zvířatům, se mohou ozvat na telefonní číslo 727 811 425.

Anička ukázala, kam až v domě sahala voda. | Jana Ulrichová

Pomáhá už léta

Anna Měrková pomáhá zvířatům už řadu let. Azyl u ní nacházeli psy a kočky nejen z Ostravska. S Blesk tlapkami spolupracovala na několika kauzách, přijala například část psů odebraných z nezvládnutého chovu ve Vlasaticích. Na zvířata myslela v první řadě i ve chvíli, kdy se k ní hnala povodeň. Většinu z nich převezla včas do bezpečí, nechala si u sebe jen dva těžko umistitelné psy a kočky.

Anička přečkala povodeň s kočkami a dvěma psy na půdě domu. | Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC

Sbírka běží dál

Materiální pomoc, kterou Blesk tlapky odvezly do prvních dvou povodněmi postižených spolků včetně Mazlíků v nouzi, nebyla rozhodně poslední. Sbírka Blesku Okamžitá pomoc zatopeným útulkům na Donio, jejímiž patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený, a podporuje ji řada dalších známých tváří, stále běží. Zájemci, kteří by do ní chtěli přispět, mohou tak učinit zde.