Vyplavený sever Moravy: Jako měsíční krajina! Z kempu zbyl kráter, skládka místo obce.

Věnovali tomu každou volnou chvíli, budovali to léta. Na totální zničení pak stačilo pár desítek minut. Lidé na severu Moravy přišli nejen o své domovy, ale i o firmy, dílny, farmy… prostě o obživu, ze které by mohli ztráty na majetku financovat. Mnozí netuší, co bude dál, zda pokračovat či ne, přesto s velkým nasazením momentálně uklízí spoušť, co živelná katastrofa napáchala.

Voda vzala pět chat, dvě buňky s toaletami, sprchou a zázemím, i dva rybníky. „Tři roky to tu běželo ke spokojenosti hlavně turistů navštěvujících Jeseníky. T eď nemáme vůbec nic. Pojištěni jsme nebyli, jsme v zátopové oblasti. To, co zde teče, je úplně nová řeka, koryto si vymlela úplně nové ,“ vysvětlil.

3. Oceňovanou sýrárnu zaplavila voda

Začínali s jednou krávou a pěti kozami. Do teď vyráběli vyhledávané sýry, čtyřikrát oceněné jako nejlepší potraviny v kraji. Sýrárnu Valerie (57) a Stanislava (58) Zámečníkových na Bruntálsku ale spláchla voda.

Malý potůček se proměnil v dravou řeku a manželé přišli o všechno, co celá léta budovali. „Stihli jsme jen jediné, odvést naše stádo pěti krav a třiceti koz do bezpečí na horní pastvinu, než se voda prohnala po pozemku a velká voda spláchla vše, co jsme tu pracně celá dlouhá léta budovali pro turisty i místní,“ říká biofarmář Stanislav Zámečník.

Poslední dny se s manželkou Valerií a dobrovolníky z Vlašimi snaží odstranit následky povodně. Obnovit se pokoušejí studnu, ale ztráty jsou pro jejich farmu U Stromovouse fatální. „Ve Staré Vodě nás vyplavila velká voda, abychom byli bez vody ve studni. Je to paradox. Museli jsme jako první vyvést zvířat a vynést hnůj, který se mohl zapařit a začít hořet, to by bylo nebezpečné. Teď se budeme zbavovat sýrů, vyhodit musíme všechny, to i ty balené,“ je smutný farmář.