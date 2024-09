„SOS, armádo,“ ozývá se z obcí postižených povodní. Její pomoc by přivítala řada obcí, jen většina tápe, jak na to. „Nachystali jsme návod, jak nás k vám dostat,“ řekla plukovnice Magdaléna Dvořáková z Armády ČR.

Na webových stránkách army.cz je pro obce popsaný naprosto jednoduchý postup, jak si rychle vyžádat pomoc vojáků. „Je to sice uvedené i v zákoně, jenže je velmi složitě a neznalý se v tom nemusí orientovat,“ zmínila plukovnice.

Zoufalou prosbu směrem k vojákům vyslal například starosta Široké Nivy. Potřebuje těžkou techniku, provizorní přemostění, vyřešit posunutí koryta řeky neboli vrátit tok do původního stavu a silné ruce.

Žádost od Široké Nivy už armáda přijala a pracuje na ní. „Náš tým ženistů a geodetů byl na obhlídce a sbíral data, aby vyhodnotil situaci. Mostní provizorium na místě postavíme za určitých podmínek, které jsme projednali se starostou,“ dodala Dvořáková.

„Voda je v místě rozlitá do širokého okolí a koryto řeky je ucpané. Tady budeme moci pokračovat, až se stáhne. Dále se musí zprůchodnit příjezdová cesta a odstranit zbytky staré mostní konstrukce. Dvě stovky vojáků tam budou vyslány v následujících dnech,“ upřesnila plukovnice.

Kdo může požádat armádu o pomoc

Je to hned několik autorit v závislosti na situaci a rozsahu povodní. Jinými slovy, aby nedocházelo ke ztrátě drahocenného času pro záchranu lidí a majetku různými schvalovacími procesy, může se na vojáky obrátit přímo ten, kdo je nejblíže ohrožení a potřebuje urgentně pomoc vojáků. Starosta obce pokud lokální situace vyžaduje rychlou reakci, hejtman pokud je situace v kraji kritická a vláda, když je ohrožena velká část území ČR.

Je jich málo?

Spousta lidí poukazuje na to, že vojáků a těžké vojenské techniky není v terénu zdaleka tolik, jako tomu bylo u povodní v roce 1997 a 2002. „Tehdy ještě existovala civilní obrana. Po zrušení těchto praporů všechny kompetence i technika přešla pod hasičské sbory,“ vysvětlila plukovnice.

Vojákům velí hasiči

Veliteli všech zásahů jsou hasiči. Oni ho řídí a rozhodují, zda do něj povolají vojáky nebo ne. „I když naše jednotka dorazí do akce se svým vojenským velitelem, na místě už přebírá velení velitel hasičů a my čekáme na jeho pokyny,“ přiblížila ještě Dvořáková.

VIDEO: Víte, že... po povodních je dobré se zbavit raději všechny potravin a nutné nechat překontrolovat studny?

Video Video se připravuje ... Víte, že... po povodních je dobré se zbavit raději všechny potravin a nutné nechat překontrolovat studny? Bára Holá/Blesk