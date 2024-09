Zoufalství ze severu Moravy: Tisíce zaplavených domů! Horší než v roce 1997!

1. Penzista Karel (70) z Opavy: Řeka šla rovnou do baráku

„Byli jsme klidní až do okamžiku, než začala voda silně přibývat. Co půl hodiny, to půl metru nahoru! Za tři hodiny už jsem měl v baráku metr a půl vody. Bylo to mnohem horší, než v tom roce 1997,“ řekl penzista Karel Pavelek.

Protože bydlí blízko řeky Opavy v Polní ulici, proud vody se valil z koryta přes zahrady přímo do baráků a na pozemky v okolí. Nesl s sebou kusy dřeva i jiné nečistoty, kterými zahltil jeho dům a zahradu.

„To bylo strašné, pořád hladina stoupala, měli jsme strach. Stále se zvedala, až do noci,“ popsal situaci. „Ovocné stromy, zeleninu, všechno nám to zničilo, včetně parcel a domů. Sklep je zatopený, i když jsme se snažili vynášet nábytek, nestihli jsme to,“ dodal.

Všude má bahno a mokro, s nimiž bude muset bojovat. „Co je v mrazáku a lednici, jsem musel vyhodit, jak nebyla elektrika, všechno se zkazilo. Jsou na tom ale lidi i mnohem hůř. Tato povodeň byla mnohem horší, než ta před 27 lety,“ dodává opavský obyvatel.