Katastrofa a děsivé ticho: Po opadnutí vody nastal zmar kvůli zkáze v Krnově, Opavě či Jeseníku

Také v ulicích Opavy opadla voda a odhalila zkázu, kterou způsobila. Primátor města Tomáš Navrátil (ANO) škody odhaduje na miliardy korun. Zničená je podle něj sportovní hala, fotbalový stadion, městské sady či historický areál koupaliště. Stovky lidí mají zničené domovy. Primátor to uvedl na facebookovém profilu města.

Opava patří k nejvíce postiženým městům v Moravskoslezském kraji. Voda tam zatopila několik okrajových částí. Vylila se i do lokality sídliště Kateřinky, kde bydlí 12.000 lidí.

„Je to strašné,“ řekl. Dodal, že například v ulici Vojanova voda vystoupala nad 2,5 metru. „Projížděli jsme celé město. Byli jsme se podívat v Městských sadech. Já jsem čekal, že to bude špatné. To, co jsme viděli, je ale tragické. Katastrofální. Máme kompletně zničená veškerá hřiště. Fotbalový stadion je kompletně zničený. Městské sady jsou zničené. Koupaliště je zničené. Basketbalová hala je totálně zničená,“ dodal.

Desítky či stovky lidí, kteří v okolí Městských sadů bydlí, mají podle něj zničené domovy. „Je mi těch lidí strašně líto. Třicet let něco budovali. Byli na to hrdí. Pak během několika hodin přišli o všechno. Mluvil jsem s jedním pánem. Několik dnů už nespal. Je vyřízený. Jediné, co k tomu řekl, že už dávno měla být postavena přehrada,“ řekl Navrátil.

Dodal, že v okolí Městských sadů už lidé v pondělí začali s úklidem. Před domy se objevily zničené věci ze zatopených prostor. Město je bude postupně odvážet a likvidovat. Ve městě je umístěno i několik desítek kontejnerů na odpad.

