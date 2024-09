Nánosy bahny, stromů, všeho, převrácená auta, zbytky všeho, co přinesl rozběsněný živel. Mokro, zápach, rozbořené ulice, silnice, domy, mosty… Obraz totální zkázy. Naprosté zoufalství lidí a bohužel tři mrtví. Velká voda na severu Moravy opadá a odhaluje obrovský rozsah škod, který napáchala. Půjdou do mnoha miliard…

Krnov, Opava, Bohumín, Ostrava, Brunálsko… města, která se opět stanou tragickými symboly letošních povodní. V Opavě voda zatopila několik okrajových částí, vylila se i do lokality sídliště Kateřinky, kde bydlí 12 tisíc lidí.

„Projížděli jsme celé město. Byli jsme se podívat v Městských sadech. Já jsem čekal, že to bude špatné. To, co jsme viděli, je ale tragické. Katastrofální. Máme kompletně zničená veškerá hřiště. Fotbalový stadion je kompletně zničený. Městské sady jsou zničené. Koupaliště je zničené. Basketbalová hala je totálně zničená,“ vypočítává primátor města Tomáš Navrátil. Ten proto žádá vládu o odložení krajských a senátních voleb, které se mají konat již v pátek a sobotu. Kvůlir rozsahu škod není město schopno zajistit například volební místnosti nebo roznos volebních lístků.

Zničené domovy

Desítky či stovky lidí, kteří v okolí Městských sadů bydlí, mají zničené domovy. „Je mi těch lidí strašně líto. Třicet let něco budovali. Byli na to hrdí. Pak během několika hodin přišli o všechno. Mluvil jsem s jedním pánem. Několik dnů už nespal. Je vyřízený. Jediné, co k tomu řekl, že už dávno měla být postavena přehrada (Nové Heřminovy – pozn. red.),“ říká Navrátil.

V okolí Městských sadů už lidé začali s úklidem. Před domy se objevily zničené věci. Město je bude postupně odvážet a likvidovat. Ve městě je umístěno i několik desítek kontejnerů na odpad.

Povodeň místo přehrady

Stejně otřesný je i pohled na obec Široká Niva na Bruntálsku, kde voda strhla několik domů, zničené jsou téměř všechny mosty. Povodeň paradoxně poškodila i řadu domů právě v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Některé mají viditelně narušenou statiku. Čeká je demolice. Právě zde měla už dávno stát přehrada, která by podle oborníků zadržela velkou část povodní.

Městy by se neprolila stoletá ale jen pětiletá voda. Proti stavbě ale vystupují místní, protože část domů by musela stavbě ustoupit, a Hnutí Duha Jeseníky. To tvrdí, že stavbu nezpozdilo. „Povodí Odry pracuje na přípravě přehrady již 27 let. Nijak jsme zahájení vybudování nezpozdili. Aby se mohla začít stavět přehrada, je třeba přeložit silnici 1. třídy. Ani k tomuto kroku, který nikdo nezpomaluje, se dosud nepřistoupilo,“ uvedl Ivo Dokoupil z Hnutí Duha. Podle posledních informací by se mělo začít stavět v roce 2027.

Třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení, platí v Moravskoslezském kraji stále na čtyřech místech, tři jsou na řece Opavě a čtvrté na Odře v Bohumíně na Karvinsku. Na Odře v Ostravě je druhý stupeň a už jen na několika místech v kraji první stupeň povodňové aktivity.