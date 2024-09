Pokud by byla postavena přehrada v Nových Heřminovech na Bruntálsku, nebyly by v Krnově a Opavě tak katastrofální povodně. Po jednání Ústřední povodňové komise to na briefingu řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Proti je dlouhodobě Hnudí Duha Jeseníky a obec Nové Heřminovy, která má být při výstavbě zčásti zatopena.

Pokud by bylo vodní dílo Nové Heřminovy postaveno, povodí Odry a města Krnov a Opava by podle něj nezasáhla stoletá, ale pouze pětiletá povodeň. „Krnov včera (v neděli) kulminoval na 250 kubických metrech za sekundu, pokud by bylo dílo Heřminovy postaveno, bylo by to pouze 150 kubíků za sekundu,“ uvedl Výborný.

V Opavě by byl v případě, že by bylo možné využít zadržení vody přehradou, podle ministra maximální průtok 330 m3/s. Průtok tam v neděli dosáhl 643 m3/s. Výborný vyzval, aby se udělalo vše pro zahájení stavby. „Počítáme s rokem 2027, pokud by se to podařilo urychlit, bude to jenom dobře,“ dodal.

Proti přehradě protestují mimo jiné nevládní organizace. „Je to o tom, abychom mohli postupovat velmi rychle, 99 procent pozemků v Nových Heřminovech máme vykoupených,“ uvedl ministr.

Přehrada za osm miliard

Ministerstvo zemědělství podle dřívějších odhadů předpokládá, že náklady na přehradu dosáhnou zhruba osmi miliard korun. Za ně by se měla postavit přehrada a silnice, cena ale zahrnuje i další úpravy koryta řeky. O výstavbě nádrže se mluví desítky let. Aktuální se znovu stala po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997.

Referendum bylo proti

Proti přehradě dlouhodobě vystupuje obec Nové Heřminovy, která má být částečně zatopená. Její představitelé vycházejí z výsledků referenda, které jednoznačně dopadlo v neprospěch stavby. V poslední době vedení obce částečně mění pohled na věc. Referendem vázáni zůstávají, přiznávají ale, že rozhodnutí státu nedokážou zvrátit. Pozornost proto zaměřují spíš na uspokojení dlouhodobě zanedbávaných potřeb obce.

Zásadně proti přehradě vystupuje Hnutí Duha Jeseníky. „Nesouhlasíme s rozhazováním státních peněz na budování jakýchsi potěmkinovských přehrad. Tato část řeky Opavy je navíc velice cenná, což dokládají biologické posudky. Již léta upozorňujeme na to, že Povodím Odry zpracovaná EIA obsahuje jen jednu variantu a je zhotovena v rozporu se zákony o ochraně přírody,“ řekl už dříve koordinátor hnutí Ivo Dokoupil. Podle něj lze obce chránit odsazenými hrázemi.

