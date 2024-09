Pracovníci společnosti začínají vysoušet laguny a zjišťovat škody. Teplárna je zatím bez elektřiny, a kdy obnoví dodávky teplé vody pro více než 200 tisíc obyvatel, se zatím nedá říct. „Kdyby úroveň vody byla stejná jako v roce 1997, odpovím, že najedeme v řádu několika dnů. Ona je ale vyšší, mnohem víc zařízení je zaplaveno,“ řekl ředitel regionu Morava společnosti Veolia Energie Kamil Vrbka. Mimo provoz je zatím také teplárna v Krnově na Bruntálsku.

Kdy bude možné dodávky obnovit, tak podle něj zatím není možné říct. Záležet bude na tom, jak rychle se podaří vysušit a zkontrolovat všechna zařízení. Voda v Třebovicích opadla v noci na dnešek.

O půl metru více vody

V roce 1997 dosahovala voda v areálu elektrárny výšky 70 centimetrů a na tu se provoz připravoval i teď. Nyní ale bylo podle ředitele vody přes metr, možná až 120 centimetrů. Pod vodou tak byly i desítky ovládacích skříní v rozvodně 110 kilovoltů, které v roce 1997 zůstaly nad hladinou. Právě od rozvodny, v níž je nyní laguna, začne odčerpávání a vysoušení.

„V rozvodně bylo zatopeno mnoho funkčních a ovládacích prvků, které musíme samozřejmě otevřít, zkontrolovat, vysušit, změřit elektrické veličiny a teprve potom můžeme rozvodnu uvést do provozu. Rozvodna je zásadní z toho důvodu, že elektrárna je bez napětí, a pokud neučiníme ty kroky a neuděláme rozvodnu funkční, nemáme napětí v budově, a tím pádem jsme hodně omezeni v pracích týkajících se uvedení teplárny do provozu," vysvětlil Vrbka.

Mají přednost

Elektrárna je součástí kritické infrastruktury. „Máme přednost před ostatními, tak ať máme všechno, co potřebujeme od státu - hasiče, vysoušedla, další pomoc, ať to dostaneme, ať můžeme co nejdříve najet,“ řekl ředitel. Na řešení situace pracují desítky lidí, pracovat budou nonstop.

VIDEO: Hasiči se při povodních setkávali také s odmítáním evakuací.

Video Video se připravuje ... Hasiči se při povodních setkávali také s odmítáním evakuací HZS Moravskoslezského kraje