Teď zrovna památný kostel sv. Jiří ukrytý v lese v zaniklé obci Pelhřimovy na Bruntálsku, kam vede jen silnice pro odvážně řidiče nebo pro tanky. Paní Jitřence to nevadí. Jezdí vlakem, kilometry k místu šlape pěšky, spí pod širákem a vaří si jídlo na ohni, jako všichni ostatní dobrovolníci o pár desetiletí mladší.

„To oni mě nabíjejí,“ dodala a vzhledem k její kondičce, to tak asi je. „Dnes jsem si ustlala u hřbitovní zdi, ať to mám blízko,“ podotkla se smíchem a pustila se do čištění náhrobků, většinou už různě vyvrácených.

Pak ukázala na ohniště. „Zřejmě pod ním odpočívají švédští vojáci, kteří tady padli během třicetileté války. Zatím to však nikdo neprozkoumal,“ dodala. Žena není jediná, kdo v penzi zadarmo pracuje. Pavel Hlavatý (73) přijel se synem, aby nosili a hoblovali desky na novou podlahu kostela, až z Přerova.

Dělat něco, co má smysl

„Nejdříve začal dobrovolničit starší syn. Klepal jsem si na hlavu, co je to za blbost. Pak mě jednou vzal sebou a já jsem zjistil, že přesně takový je normální život. Děláme něco, co má smysl, navíc venku obklopeni přírodou a s fajn lidmi. „Práce je tady jak na kostele,“ poznamenal se smíchem pan Pavel, který sebou vozí mladšího syna Dominika.

Kostel sv. Jiří stojí v Pelhřimovech od 13. století a několikrát už byl rekonstruován, než ho komunisté nechali totlně zpustnout.

Pod podlahou byla žena a dítětem

Pracanti při obnově kostela našli už dvě hrobky. V té první ležela žena s dítětem. Nyní ostatky zkoumají archeologové. Druhá hrobka teprve na otevření čeká.

„Kdysi se do kostela pochovávali významní lidé z obce, takže čekáme, co odborníci vyzkoumají,“ uvedl Ivo Dokoupil z Hnutí duha Jeseníky. Na stěnách svatostánku se při renovaci odkryly i krásné fresky.

Chtějí vzkřísit mrtvou vesnici

Rekonstrukci kostela sv. Jiří organizuje Hnutí duha Jeseníky, které ho i s pozemky koupilo. „Jelikož je odsvěcený, až ho dokončíme, což by mohlo být odhadem za dva tři roky, bude z něj základna pro dětské tábory, festivaly či kulturní akce. Naším přáním je, obnovit celou vesnici Pelhřimovy," uvedl Ivo Dokoupil.

Kvůli tomu by se musel ale změnit územní plán, což zatím vázne na penězích. „Pokud se to podaří, svatostánek by sloužil i jako místo, kam by se uchýlili příchozí osadníci, než by si kolem postavili domy," dodal Dokoupil. Těch by v místě mělo podle plánu vyrůst 55.

VIDEO: Zaniklá obec Pelhřimovy: Mše se v ní dočkali poprvé od roku 1946. (červenec 2021)

Video Video se připravuje ... Zaniklá obec Pelhřimovy: Mše se v ní dočkali poprvé od roku 1946 Karel Janeček