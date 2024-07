Zatímco dosud se v Dobré na Frýdecko-Místecku všichni jen slušně zdravili, teď se druží a přátelí pomalu celá vesnice. Vděčí za to Dobrosadu neboli desítkám starých nemocných stromům, které se lidé rozhodli uzdravit.

Na počátku stál bláznivý nápad jedné z místních žen. „Chodila jsem kolem zpustlého ovocného sadu, ve kterém stál zrezivělý kříž. Nejdříve jsem přemýšlela, jak se postarat o jeho renovaci, a pak mi začal vrtat hlavou samotný sad,“ líčila Markéta Kozlová (31) z Dobré.

Nepořádek, nálety, popadané větve, některé dřeviny nemocné, prostě džungle. Žena se dozvěděla, že kdysi patřil JZD a už 30 let leží ladem. „Není to škoda? S tou myšlenkou jsem zašla na obec. S její pomocí jsme pak vyhlásili dobrovolnou brigádu. Takový ohlas jsme nečekali,“ popisovala dál.

Čeká je společná úroda

Dorazili mladí staří, rodiny s dětmi, prostě kdo mohl, přišel a přiložil ruku k dílu, v duchu jeden umí to a ten zase tohle, a tak se to opakovalo už několikrát. Lidé prořezávali stromy, štěpkovali, běhali s kolečky, likvidovali nálety a pak si sedli k táboráku.

„Dá to sice ještě hodně práce, ale odhadem do dvou let budeme společně očesávat úrodu ze 70 slivoní a jabloní,“ dodala paní Markéta. Ohledně ošetření dřevin se radí odborníky. Ti prozradili, že sad zachránili opravdu za pět minut dvanáct. Finančně na něj přispívá obec.

Ta počítá, že do sadu po úpravě přidá lavičky k odpočinku. Část pozemku také zůstane v co nejpřirozenějším stavu, aby sloužila jako útočiště pro zvěř, ptáky či hmyz. Z torza starých stromů budou broukoviště, hmyzí domky či ptačí budky.

Tůňka, záhonky i něco k naučení

„Jestliže se nám podaří sehnat finance nad rámec rozpočtu obce, například z nadací, grantů, fondů, uvažujeme o vybudování tůňky na záchyt vody, záhonů a eko toalet,“ plánuje Markéta Kozlová.

Podle ní by na místě byly fajn také naučné cedule s tematikou sadaření a taky by v sadu mohly časem probíhat vzdělávací programy pro děti z mateřské i základní školy.

