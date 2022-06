„Všude zatékalo, rychta byla v dezolátním stavu a severozápadní roh stavby byl prasklý. Kdybychom nezasáhli, zřítil by se. Stavba by začala chátrat, čili by reálně hrozila demolice,“ uvedl Ivo Dokoupil (55) z Hnutí Duha Jeseníky. Cílem je přebudovat rychtu na ubytovnu pro děti, které by sem jezdily za čerstvým vzduchem.

Právě Dokoupil je „hnacím motorem“ záchranných pracích nejen na rychtě v Karlovicích. Obří podíl má spolu s dobrovolníky také v záchraně kostela sv. Jiří v komunisty zlikvidované obci Pelhřimovy na Osoblažsku.

Stát rychtu nechránil 60 let

Bývalý dům správce hamrů (kováře) přestavěli do současné podoby v roce 1745. Majitele po roce 1945 jako většinu z karlovických Němců odsunuli, a i když je již od roku 1958 památkově chráněn, postupem času totálně zchátral. V poválečném období sloužila výhradně k obytným účelům.

„Byly tady stáje, velká stodola, za tím stál mlat. Člověk, který tady hospodařil, tu měl veškeré zázemí,“ uvedl Dokoupil.

Po sametové revoluci skončila v dražbě, když tehdejší jeho majitel zkrachoval. Odkoupilo ho Hnutí Duha Jeseníky, které konečně začalo jednat. Pomáhají právě i dobrovolníci.

Pomáhají i děti

„Škrábeme a štukujeme tady kuchyni. Možná, že už i příští rok se tu ubytují první děti, aby mohly dýchat čerstvý jesenický vzduch,“ říká Dokoupil.

S tím, že zahájili opravy v roce 2017, nyní je rychta už zcela staticky zajištěna. „Jsme rádi, že i my dva můžeme přiložit ruku k dílu,“ těšil se během prací v rychtě nejmladší dobrovolník Filip (10) z Brna, s nímž přijel i bratr Matouš (15).

