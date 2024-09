„Potřebujeme k nám dostat armádu a těžkou techniku. Situace už je kritická,“ uvedl starosta obce Tomáš Spáčil. Horzí, že zanesené koryto při prvním deštěi opět zvedne hladinu řeky.

O nasazení armády v obci, kde voda minulý týden v neděli strhla několik domů, most i dvě lávky, žádá prostřednictvím krajského krizového štábu už týden. „Zatím marně. Nikdo nás nekontaktoval," uvedl v pondělí starosta.



„Za čištění říčních koryt je odpovědný a zajišťuje ho Povodí Odry, kterému krizový štáb žádost ihned předal. Jeho zástupci jsou s vedením obce v kontaktu. Pokud by bylo nutné nasadit armádu, musí Povodí Odry o pomoc vojska požádat,“ uvedla Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.

„Byli tady jen ženisti ohledně stavby nového mostu,“ dodal Spáčil. Provizorní most by se měl stavět mezi Širokou Nivou a částí Skrbovice. Stržené jsou i dvě lávky pro pěší. Obě nyní leží v korytě řeky Opavy a je potřeba je odstranit. I k tomu je třeba těžká technika. „Musíme koryto vyčistit. Je zanesené a voda teče v ploše. Potřebujeme, aby se vrátila do svého původního koryta,“ vysvětlil starosta.

Ráno jen dva stupně nad nulou

Přibližně třetina obce, což je několik desítek nemovitostí, je stále bez elektřiny. Jejich majitelé přitom potřebují co nejdříve vyplavené domy vysoušet a zatopit v nich. „Ráno tady byly jen dva stupně Celsia nad nulou,“ řekl. Část obce je i bez dodávek vody. Někde je nefunkční vodovod, jinde mají kontaminované studny.

Část obce, kterou velká voda nezasáhla, napájí ČEZ s pomocí instalovaných agregátů. Pro vyplavené rodiny se starosta snaží zajistit malé agregáty. Voda v Široké Nivě zasáhla desítky nemovitostí. Ty nyní kontroluje statik, který vyhodnocuje míru poškození. Příští týden se v obci začnou po administrativní stránce chystat demolice.

Náhradní ubytování

„Řešíme také náhradní ubytování pro lidi, jejichž nemovitosti budou přes zimu neobyvatelné,“ řekl. V evakuačním centru nyní zůstává 11 lidí, kteří nemají kam jít.

Ostatní si už situaci nějak vyřešili s pomocí rodiny či přátel. „Je důležité najít pro ně dočasný domov, který bude v dosahu Široké Nivy. Tak, aby mohli pracovat na opravách domů,“ vysvětlil Spáčil.

V obci by se podle něj hodil i mobilní kontejner se sprchami, který by mohli využívat zasahující hasiči či dobrovolníci.

