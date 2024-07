Při ovazu jedlí proti okusu a otěru zvěře procházel u Hynčin na Krnovsku těžko prostupnou pasekou. „Já se bojím, tady něco hučí, říká mi kolegyně. Najednou jsem byl obsypaný vosami, nestačil jsem utíkat mezi kmeny. Přestaly mě poslouchat nohy, a upadl jsem,“ líčí Tomáš Nykl.

Jedu to těla dostal během pár sekund tolik, že záhy zkolaboval. „Měl jsem kliku, žádné žihadlo nemířilo do jazyka, do oka nebo do krku,“ podotkl. „Rozvinul se u něj kolapsový stav s nevolností,“ potvrdil záchranář Lukáš Humpl.

Jenže muž byl v neprostupném terénu a dramatická tak byla i jeho záchrana. Lékaře spouštěli do houštiny z vrtulníku záchranáři. Tečku za strastmi udělali na interně krnovské nemocnice.

Problémem bylo množství

„Nebylo poprvé, co jsem schytal větší množství žihadel. Proto jsem předpokládal, že na vosí jed nejsem alergický, ale problém bylo opravdu velké množství žihadel. Při takovém objemu jedu, co jsem schytal, ke mně lékaři přistupovali jako k vážnému případu,“ doplnil Tomáš Nykl.

