„Tak to je on,“ řekl kastelán zámku Linhartovy na Bruntálsku Jaroslav Hrubý pod obří hlavou jelena s temnou minulostí. Jednu z chodeb nově zdobí dvanácterák, který před lety zabil na Opavsku myslivce (†64).

Tragédie se stala v roce 2007 v oboře ve Svatoňovicích na Opavsku. Jelen myslivce napadl přímo u krmelce, nabral ho na paroží, těžce ho zranil na hlavě a na břiše.

„Muž se po útoku zvířete ještě odplazil asi třicet metrů, kde jeho bezvládné tělo našla dcera,“ uvedl před lety mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Původně měl být dvanácterák „odsouzený“ k smrti, přesto dostal milost neboli vyhnanství.

Tehdejší spolumajitel obory Josef Urban nejdříve mluvil o utracení, pak začal hledat zájemce, kterému by jelena prodal a našel. Jeho jméno ani název obory, kam »zabiják« odcestoval, však neprozradil, aby se na něj zvědavci nechodili dívat.

Lovec chtěl nakrmit jelena ve výběhu: Agresivní zvíře tátu tří dětí zabilo

Útok mohl zopakovat

Podle kastelána Hrubého dožil někde na Jesenicku či Osoblažsku. K jelenovi zabijákovi se tam však žádná obora nehlásí. Miloš Malucha z obory Janovská dolina se tomu nediví.

„Vzít si ho, byl od začátku průser. Někdo obrovsky riskoval. Hrozilo, že zvíře útok v říji zopakuje a zřejmě bylo velké štěstí, že se tak nestalo. Já bych se bál, že budu mít na svědomí lidský život. Pracovníci obory určitě dávali pozor, ale mohl se tam klidně dostat někdo cizí,“ uvedl Malucha.

Může za to člověk

Podle Maluchy bylo u zabijáka jasné, že vyrostl v zajetí a nebyl plachý, což se v říji znásobí. I volně žijící jeleni zkrotnou. Vyjdou třeba na mýtinu, stojí 300 metrů od člověka, ač běžně by prchali pryč.

„Za chování tohoto jelena může člověk, který ho vychoval. Je to jako s chovateli šelem, kteří tvrdí, jak jsou hodné a nikomu nic neudělají. Pak se něčeho leknou a je zle. Jelen se prostě stal v říji agresivní a myslivce považoval za soka. Ten z divočiny by to neudělal,“ vysvětlil oborník.

Jelen se volné přírodě dožívá průměrně 10 -13 let, v oboře se může dožít i více než 20 let.

Jednodušší vysvětlení

Podle jednoho z myslivců na Opavsku, existuje i jednodušíí vysvětlení. „Prostě tehdy toho jelena zastřelili. Aby se veřejnost nebo ochránci nezlobili, vymysleli si pohádku o tom, že někde spokojeně dožije. Než se vypreparoval, mohlo trvat roky a klidně tu jeho hlavu, než se dostala na zámek, mohl mít někdo doma,“ uvedl myslivec.

