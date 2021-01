Get Withers vlezl do výběhu k statnému jelenovi ve snaze jej nakrmit a pohladit. Když se však sklonil, aby se jej zvíře nebálo, dostal omračující úder parožím. Setkání skončilo trgédií.

Get Withers byl celý život vášnivým lovcem se vztahem k přírodě a zvířatům. Před Silvestrem zajel na chovatelskou farmu starající se o lovecké psy. Ve vedlejším výběhu byl zavřený i dospělý jelen, kterého myslivci našli zraněného v lese a rozhodli se o něj postarat. Přestože byl Get na farmě sám, rozhodl se vlézt ke zvířeti do výběhu a nakrmit jej. To později otce tří dětí stálo život.

Když se Get nevracel během dne domů, zavolala manželka společnému příteli, aby se jel na farmu podívat. Zde na něj čekal zdrcující výjev. Tělo přítele leželo bezvládně ve výběhu a jeho tvář byla celá od krve. Lékaři na místě konstatovali, že čtyřicetiletý muž je mrtvý. Po prozkoumání policie označila úmrtí za tragickou náhodu a vyloučila možnost zavinění druhou osobou.

„Celá rodina je úmrtím zdrcena. Get byl úžasný manžel a milující otec. Byl v našem loveckém spolku všemi uznáván,“ vyjádřila se k tragédii jeho dlouholetá kamarádka. Withers byl celoživotním lovcem a několikaletým členem spolku v Duhallow.

„Narodil se tu. Znal každé zákoutí. Lov pro něj byl nejen vášní, ale i komunita přátel, kteří na něj teď budou navždy jen vzpomínat,“ uvedl jeho další dlouholetý přítel.

Rodina se k úmrtí odmítá vyjádřit. S manželkou Marií měl dcery dvojčata a malého syna, kterému jsou pouhé tři roky.