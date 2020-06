Nad nepochopitelným jednáním kroutí hlavou majitelé chovu zvířat z Velkolosinska. Do oploceného areálu farmy se o uplynulém víkendu někdo vkradl a bezdůvodně tam postřelil vzácného dvousetkilového Jelena Milu. Koním někdo hodil do výběhu mrkev s připínáčky: Nacpu mu ji do pr*ele, vzkázala pachateli majitelka

„Rána vyšla z blíže nezjištěného typu lovecké zbraně. V důsledku střelného poranění jelen strádal, vykazoval silné bolesti, kulhal a nepřijímal potravu,“ uvedla mluvčí policie Jiřina Vybíhalová. Sedmiletého jelena proto museli chovatelé utratit.

Způsobenou škodu majitel vyčíslil na ohromnou sumu sto tisíc korun! „Věc šetříme pro podezření z (....) trestných činů týrání zvířat a poškození cizí věci, za jejichž spáchání hrozí pachateli podle trestního zákoníku mimo jiné až tříletý trest odnětí svobody,“ dodala mluvčí.