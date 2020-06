Koním někdo hodil do výběhu mrkev s hřebíky: Nechám ho vláčet za koněm, vzkázala pachateli majitelka! (Autor: Facebook: Farma ze Severu )

Chovatelka koní se nestačila divit! Někdo do jejího výběhu na Českolipsku hodil mrkve, ve kterých byly zastrkané hřebíčky. „Až zjistím, kdo to byl, tak mu tu mrkev nacpu do pr*ele a nechám ho vláčet za koněm!“ vzkázala. Případem se zabývá policie.

Šok a vztek zažila v úterý ráno majitelka koní z Farmy ze Severu na Českolipsku. Její dcera našla ve výběhu pro koně mrkve, do kterých někdo zastrkal kovové připínáčky! „To vážně někomu ty koně tak vadí, že podstupuje až takovéhle praktiky? Máme tu dvě kobyly a dvě hříbata! Nedej bože, aby to jedna z nich snědla,“ popsala majitelka svoje pocity. Playboy spadl do hluboké jámy: Desítky minut stál na zadních, vytahoval ho autojeřáb

Její vzkaz pachateli byl opravdu drsný: „Přísahám bohu, že až zjistím, kdo to byl, tak mu tu mrkev nacpu do pr*ele a nechám ho vláčet za koněm!“ Celou situaci ohlásila i na policii. „Policie vše nafotila, sepsala, vzali si důkazní materiál a odpoledne k výslechu vše podepsat... Sami se divili, jaký prase to udělalo,“ napsala dál.

Všichni z farmy jsou prý stále v šoku z toho, co se stalo. „Proč řešit spory přes zvířata, která za to nemohou... Máme zvonek a kdokoliv může přijít a vyřešit problém s námi,“ píše dál chovatelka koní. Koně jsou prý v pořádku, ale majitelé farmy museli udělat jistá opatření pro větší bezpečí zvířat. Bestie (61) házela psům v parku pamlsky napíchané hřebíky: Policisté ji chytili při činu!

Týrání koní?

Případem se zabývá policie, která celou věc vyšetřuje. „Dosud neznámý pachatel v obci Dubnice na oplocený pozemek, kde se pásli čtyři koně, vhodil mrkev se zapíchnutými šesti připínáčky. Dosud provedeným šetřením bylo zjištěno, že kdyby některý z pasoucích se koní tuto mrkev strávil, mohlo by dojít k jeho bolestnému týrání,“ popsala situaci mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Neznámý pachatel měl mrkev s připínáčky vhodit do ohrady mezi 31. květnem a 2. červencem. „Policisté, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat ve stadiu pokusu. Pachateli za spáchání tohoto trestného činu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodala Sochorová.