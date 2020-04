Dramatická honička na Českolipsku: Muž policistkám ujížděl rychlostí 230 km/h!

Minulý pátek dohlíželi policisté na provoz na silnici na Českolipsku. U cvikovské čerpací stanice si všimli vozidla BMW, za volantem seděla známá firma: jednačtyřicetiletý muž se zákazem řízení, v minulosti opakovaně řídil pod vlivem alkoholu. Polský řidič zběsile ujížděl policii: Muži zákona s ním pak zatočili!

Policisté se ho proto rozhodli zastavit. „Na jejich světelné a zvukové signalizační zařízení s nápisem STOP nejprve zareagoval zpomalením jízdy, pak si to ale rozmyslel a přidal plyn,“ uvedla Ivana Baláková, tisková mluvčí liberecké policie.

Video Policistům na Českolipsku ujížděl řidič. - Policie ČR

Policisté se za mužem okamžitě vydali a jeli směrem na obce Svor a poté na Nový Bor. „Ačkoliv sami měli na tachometru rychlost 230 kilometrů za hodinu, pořád se jim vzdaloval a chvílemi i mizel z dohledu. Přitom jel jak silniční pirát a svou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Hlášení o něm uslyšely ve vysílačce ve vozidle i dvě policistky z Nového Boru, které se do pronásledování BMW zapojily na kruhovém objezdu,“ dodala Baláková. Když policistky zahlédl, chtěl se jim zřejmě dostat z dohledu. V kradeném autě ujížděl policii: Muže v Mostě nezastavila na útěku ani střelba

To se mu ale nedařilo, policistky se za něj pověsily a držely se ho. K řidiči, který ujížděl, se ale štěstí obrátilo zády. „Po vyjetí z lesního úseku silnice na Práchni se dostal šofér BMW do úzkých z důvodu vzniklé kolony aut, která se snažila vytvořit průjezd pro naše houkající policejní vozidlo,“ uvedla Baláková. To už na místo dorazila posilová hlídka ze Cvikova.