Polský řidič zběsile ujížděl policii: Muži zákona s ním pak zatočili!

Asi každý řidič někdy přemýšlí nad tím, jestli na silnici před ním nečíhá neoznačené policejní auto. To samé si možná řekl i řidič v Polsku. K jeho neštěstí proti němu ve chvíli, kdy předjížděl přes plnou čáru, jedno takové auto jelo.

Když okolo nich profrčel muž ve starém mercedesu, otočili se a rozhodli se ho zastavit. Polák ale místo brzdy šlápl na plyn a začal ujíždět. Muž v mercedesu se nebál předjíždět přes plnou čáru na horizontu a pomalá rychlost mu taky nic neříkala.

Mimo obec to uháněl téměř 140 kilometry za hodinu a v obci tomu nebylo jinak. Na videu je vidět, jak mu radar naměří rychlost 136 km/h na padesátce! Chvíli před tím ještě proletěl okolo policejního zátarasu, kde málem srazil jednoho z mužů zákona.

To už policistům ze Strzelina v autě docházela trpělivost. Když za zatáčkou muž málem vyletěl do pole, rozhodli se, že ho vytlačí. A to se jim povedlo. Skončila tak téměř dvacetikilometrová honička. V autě pak objevili osmačtyřicetiletého muže, který neměl řidičský průkaz, a soudem mu bylo zakázáno řízení motorových vozidel.

Zločinec se při nehodě lehce zranil a sanitkou byl převezen do nemocnice, kde byl však pod bedlivým dohledem policistů.