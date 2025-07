Chudárek promluvil o změnách v ČT: Víc peněz pro Déčko i nová publicistika. Co Mrzena?

Nový generální ředitel České televize Hynek Chudárek počítá do nejužšího vedení s programovým ředitelem Milanem Fridrichem nebo ředitelem ČT Sport Jiřím Ponikelským. Přímo pod Chudárkovým vedením bude divize obchod s vedoucím obchodního oddělení Josefem Vlčkem. Chudárek to uvedl v rozhovoru pro server Mediaguru. Ve svém kandidátském projektu Chudárek uvedl, že chce zúžit počet členů nejvyššího vedení z 18 na devět.

Ve vedení má pokračovat dosavadní ředitel divize korporátních vztahů Michal Fila, ale v jiné roli, protože jeho divize má podle Chudárkových plánů zaniknout. Zrušit chce také divizi obsah, která nově spolu s divizí digitálních služeb přejde pod Fridricha. S dosavadní ředitelkou divize obsah Terezou Polachovou hodlá Fridrich spolupracovat v rámci žánrového centra dramatické tvorby, pokud bude chtít.

Chudárek v rozhovoru potvrdil, že ve funkci ředitele zpravodajství teď zůstává Petr Mrzena, který rozesílal SMS členům Rady ČT při volbě generálního ředitele. Podle Chudárka ale rada konstatovala, že volba zprávami ovlivněna nebyla. Zopakoval zároveň, že s většinou členů ze současného vrcholového managementu chce v rámci jejich profesních oblastí spolupracovat i na jiných stupních řízení.

Zřejmě od září chce Chudárek obnovit plánovanou ekonomickou redakci zpravodajství. Novou publicistiku nebo některé nové diskusní pořady chce nabídnout divákům na začátku příštího roku, nové dokumenty také příští rok na jaře nebo na podzim a novou dramatickou tvorbu nejdříve v roce 2027, nebo spíš později.

Rozpočet programu Déčko by měl posílit na úroveň, na které začínal, nyní je zhruba na polovině. Vrátí se tam původní dětský seriál, který momentálně chybí. A renesanci by měla zažít i animovaná tvorba, která má v celé televizi celkově činit až šest procent vysílacího času.

Chudárek do funkce generálního ředitele nastoupil od 1. července, předtím byl přes 12 let obchodním ředitelem ČT. Do čela televize jej zvolila Rada ČT poté, co svou účast ve finále volby vzdal Fridrich, aby odblokoval patovou situaci, do které se volba dostala. Chudárek nahradil Jana Součka, kterého radní v květnu odvolali.