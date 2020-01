Vážnou situaci popsal pro Blesk.cz strýc maminky holčiček. „Švagrová Lenka, babička děvčátek, přišla o ruku. Neteř Bára má zlomené obratle, měla i perforovaná střeva, včera ji probouzeli z umělého spánku. Zlomený obratel má i její partner Roman, mladší dcerka Viki zlomenou ručku, pohmožděniny, otřes mozku,“ vypočetl strýc Jindřich Bohuslav.

Velmi vážné zranění utrpěla i starší z obou holčiček, Emička. „Má zlomenou páteř, ochrnula na nožičky. Prognóza mluví, bohužel, zcela jednoznačně. Šance, že by se to nějak spravilo, je menší než 10 procent. Emička už má za sebou jednu operaci, teď ji čeká další, převezli ji do Prahy,“ popsal strýc.

Rodina potřebuje pomoc

Neštěstí celou rodinu semklo a začala pomáhat. „Švagrová bude potřebovat protetickou ruku, kvůli malé Emičce se rodině Báry úplně změní život. Bude třeba zařídit bezbariérové bydlení, auto, vozíček, lůžko, sprchovací jeřáb, neumíme si to všechno zatím ani představit,“ uvedl Bohuslav s tím, že pro rodinu vznikla i sbírka, kam je možné přispět.

„Jsme všem velmi vděční, pomáhají jak známí, tak i úplně cizí lidé. Když vidíme tu podporu, dodává nám to sílu, a že jí bude potřeba,“ řekl strýc.

Co se stalo?

Vážná nehoda se stala v neděli mezi Vejprnicemi a Tlučnou na Plzeňsku. „Řidič, ročník 1999, jel s vozidlem Škoda Octavia ve směru od obce Vejprnice směrem na obec Tlučná. Dosud z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem tovární značky Audi,“ popsala situaci policejní mluvčí Ivana Jelínková. Následně ještě boural i za audi jedoucí opel. A právě v audi jela poškozená rodina.

„Roman, který řídil, neměl moc času reagovat, snažil se ten náraz strhnout na sebe. Zachoval se jako správný chlap, byl to on, kdo hned volal záchranku. A asi v šoku, jak ještě necítil bolest z té zlomeniny obratle, vzal lékárničku a snažil se hned pomáhat,“ popisoval Bohuslav s tím, že velké díky patří i skvělé práci záchranářů a lékařů.

Chcete rodině v těžké situaci pomoci? Číslo účtu sbírky najdete v odkazu na profilu ZDE.

