Týden po ničivých povodních se život v zasažených oblastech pomalu vrací do normálu. Stále je však před místními neuvěřitelně mnoho práce. Je potřeba odklidit naplavenou suť, odčerpat bahno, vysušit domy a mnoho dalšího. Na vlastní pěst by to obyvatelé Moravskoslezského kraje jen sotva zvládali, na pomoc jim tedy vyrazilo dohromady přes 1100 hasičů z celé ČR! Nejsou však zdaleka jediní, na místě pomáhají třeba i vězni.