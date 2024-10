Handicapovaný kocour Luky našel domov díky Blesk tlapkám. Užívá si rodinné pohody, má i kočičího parťáka

Šťastný konec má příběh handicapovaného kocourka Lukyho (4), který se ocitl v útulku už dvakrát. Poprvé poté, co byl nalezen na ulici těžce zraněný, podruhé po úmrtí paničky, která jej adoptovala. Díky reportáži Blesk tlapek si už ale opět užívá milujícího domova.

Když se Luky poprvé ocitl v útulku Psí domov v Řepnici, byl ve velmi špatném stavu. Nebylo jisté, zda přežije. „Měl rozdrcenou čelist, poraněné očičko, které mu muselo být operativně odstraněno, a byla mu amputována i část ocásku. Nevíme, jestli ho srazilo auto nebo mu to udělal člověk,“ popsala spolumajitelka útulku Jana Kymrová s tím, že Luky si ale život vybojoval. I přes svůj handicap našel i milující domov. Jeho panička ale letos zemřela a Luky se opět vrátil do řepnického útulku.

Luky v útulku s Janou Kymrovou | Jana Ulrichová

Chytl za srdce

Blesk tlapky o něm tehdy přinesly reportáž, která chytla za srdce Drahomíru Podhorcovou z Děčína. „Bylo mi ho líto, proto jsme si ho vzali,“ řekla reportérkám, které se za Lukym do jeho nového bydliště rozjely podívat. „I handicapovaní kocourci chtějí lásku a on nám ji vrací. Zvykl si rychle, má vynikající povahu. Je to mazlíček, už bychom ho nedali,“ dodala.

Luky je v novém domově spokojený, rychle si zvykl | Jana Ulrichová

Mají plno

Luky přitom není jediné adoptované zvíře, kterého paní Drahomíra a její partner ujali. „Máme ještě jednoho kocourka z útulku, pejska z útulku a želvičku,“ vyjmenovala. „Přiznávám, že další adopce už mám zakázané, už máme plno,“ dodala s úsměvem.

Srdce za domov

Domov opuštěným zvířatům dává paní Drahomíra už řadu let, našla v tom své životní poslání. „Náš zdejší útulek má krédo Dej mi domov, já ti dám srdce. To se mi moc líbí. Kdykoli budu mít příležitost, až se tady zase uvolní místo, určitě opět adoptuji nějaké zvířátko,“ řekla.

Luky je v novém domově spokojený, rychle si zvykl | Jana Ulrichová

Není jediný

Luky není jediný, komu v poslední době Blesk tlapky pomohly. Díky jejich reportážím našli nové domovy kříženec labradora Čoko z Útulku Jimlín a kříženec zlatého retrívra Lucky z Psích seniorů v nouzi.

V novém domově má Luky i kočičího kamaráda | Jana Ulrichová

S Martou a Markem

Chcete pomoci týraným a opuštěným zvířatům a nevíte, jak na to? Můžete přispět do sbírky pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio. Peníze z této sbírky přetaví společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk tlapek společně se zástupci společnosti osobně rozváží do útulků. Společnost Pučálka ke krmivu za 50 000 korun vždy přidá další v hodnotě 35 000 korun. Šest set kilogramů kvalitních granulí a konzerv už díky tomu dostaly spolek Pes nejvěrnější přítel a útulek v Klatovech, kam je odvezl osobně Marek Ztracený, a také povodněmi postižené spolky v Ostravě a Albrechticích, a další budou následovat. Sbírku najdete zde: https://donio.cz/blesk-tlapky