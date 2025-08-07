Z podstaty anonymního podnětu nelze v tuto chvíli vyvozovat žádné závěry, nicméně situaci prověřujeme v souladu s našimi interními postupy a s plnou vážností. Proto jsme neprodleně aktivovali interní postupy pro prověření celé záležitosti a podnikli odpovídající preventivní kroky," uvedla v červenci mluvčí biskupství Nicola Elisabeth Šimandlová.

Člověka, jehož se podezření týká, biskupství uvolnilo do vyjasnění situace z pastorační činnosti.

Policie: Nic jsme nezjistili

Biskupství nabídlo anonymovi, aby se už neanonymně obrátil na lidi, kteří jsou v diecézi pověřeni důvěrným řešením podobných podnětů, případně na spolek Někdo ti uvěří, který poskytuje bezpečný prostor pro sdílení a podporu.

„Nezjistili jsme podezření ze spáchání trestného činu,“ uvedla nyní policejní mluvčí Pavla Burešová. „My jsme dospěli ke stejnému výsledku,“ uvedl za církev i biskup Tomáš Holub. Policie nyní prověřuje, zda anonym nezpůsobil podezřelému muži újmu.

Vypadl „kostlivec"

Při vyšetřování se ale ukázalo, že osočený muž byl před 14 lety odsouzen k podmíněnému trestu za pohlavní zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže a ohrožování mravnosti. Nyní už ale má čistý trestní rejstřík. Biskup uvedl, že o minulosti svého spolupracovníka nevěděl a zjistil to až nyní. Když muže přijímal, měl čistý trestní rejstřík.

Muž tehdy dostal pětiletou podmínku, desetiletý zákaz práce s dětmi a ambulantní ochranné sexuologické léčení. V roce 2015 se osvědčil a o pět let později zřejmě požádal o vymazání záznamu z trestního rejstříku. Biskupství následně nemělo možnost zjistit minulost zaměstnance, protože opis z rejstříku se vydává jen orgánům činným v trestním řízení.

O tom, zda muž zůstane na biskupství, se teprve bude rozhodovat. „Konečné rozhodnutí padne až poté, co věc proberu se sborem svých poradců,“ řekl biskup Holub.

