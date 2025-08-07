Policisté hledají recidivistu Davida z Mostu: Může být ozbrojený a nebezpečný!
Krajští kriminalisté pátrají po pětapadesátiletém muži z Mostu. Jde o recidivistu, který byl odsouzen k několikaletému trestu kvůli spáchání zvlášť závažného zločinu mravnostního charakteru. Do vězení nenastoupil a místo toho se skrývá na neznámém místě. Pohybovat se může po celé České republice, možná i v zahraničí.
O pátrání informoval ve čtvrtek na webu mluvčí mostecké policie Václav Krieger. Krajský soud v Ústí nad Labem vydal příkaz k dodání muže do výkonu trestu a policisté po muži intenzivně pátrají. Podrobnosti k hledanému policisté zveřejnili v databázi pátrání.
Muž je vysoký 178 až 180 centimetrů, má krátké prošedivělé vlasy a tmavé oči. Policisté upozorňují veřejnost, že hledaný může být ozbrojený a společnosti nebezpečný. Nikdo by se neměl pokoušet muže sám zadržet. Pokud někdo má informace k hledanému, sdělit je může na lince 158 nebo na nejbližším oddělení Policie ČR.
