„Už jsme dali kolem 10 milionů.“ Dostavba útulku pokračuje, první svěřence očekávají do tří let

Už 5 let budují přístavbu v Psím útulku U Šmudliny v Tachově. Nová budova už je hotová, zastřešená, jsou udělané rozvody, zbývají už jen omítky, podlahy a sádrokartony. Tamní dobrovolníci doufají, že do tří let by se do přístavby mohli nastěhovat první jejich svěřenci.